內政部：107年刑案少萬件　但犯公共危險罪、毒品、竊盜的人變多

▲內政部公布最新的刑案統計。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者賴于榛／台北報導

根據內政部最新統計，刑案發生數從106年的29萬3453件，減少至107年的28萬3135件，呈下降趨勢，只是詐欺犯罪數微幅上升，但詐欺財損值較前一年減少約3億元；另外，107 年嫌疑犯人數計 29 萬 3093 人，較上年增加 5799 人約2%，其中以公共危險罪、毒品、竊盜 3 案類居多。

內政部23日召開例行記者會，公布107年刑案統計，包括刑案發生數從106年的29萬3453件，減少至107年的28萬3135件，呈下降趨勢，顯示整體治安情勢穩定；破獲率則呈上升趨勢，由106年的94.6%，上升至107年95.5%。

不過嫌疑犯人數計29 萬 3093 人，較上年增加 5799 人約2%，內政部指出，主要破獲率提升及詐欺案增加3801人 所致；其中以公共危險罪、毒品、竊盜 3 案類居多；其中詐欺犯罪數雖微幅上升，但詐欺財損值較前一年減少約3億元，預防成效亮眼。

查緝毒品部分，內政部指出，為有效減少供毒管道，降低民眾接觸毒品的機會，因此與境外執法機關合作，積極向上溯源追查上游供毒來源，107年2月2日高雄市政府警察局等單位查獲走私第三級毒品愷他命1289.6公斤、4月16日屏東縣、臺北市、新北市政府警察局共同破獲製毒工廠案，現場查扣安非他命成品250公斤、半成品7公噸，成果豐碩。

打擊詐騙部分，警政署則執行2次「斬手行動」，擴大針對詐欺集團上、下游共犯全面打擊，查扣不法所得及追查贓款流向，挽救民眾財產損失；同時加強聯防金融機構攔阻民眾遭騙款項，並與相關部會及業者研商管理機制措施，從源頭阻斷詐欺犯罪發生，詐欺財損值較前一年減少約3億元。

另外，警政機關在9合1選舉前，結合台灣高等檢察署及各地檢署實施3波掃黑行動，共破獲132個幫派犯罪組織、逮捕犯嫌1011人。