余天嗆「看到你就打」　郝龍斌：違反民主！不適合當候選人

記者徐政璿／台北報導

資深藝人鄭惠中因不滿文化部長鄭麗君推動廢除中正紀念堂，22日在餐會上掌摑鄭麗君。此舉引發熱議後，國民黨副主席郝龍斌在臉書表態「這一耳光，官逼民反」。參加新北市三重區立委補選的資深藝人余天直嗆「以後我叫人看到你就打」。郝龍斌23日受訪回應，「如果候選人有這樣想法的時候，事實上不適合做候選人，違反民主價值」。

郝龍斌23日受訪表示，暴力是不對的，暴力是不能容忍的，鄭惠中已經公開道歉，但他認為暴力不應該有雙重標準，總統到民進黨主席到各級的民意代表，都在譴責暴力，但民進黨以前抗爭的時候就是用暴力，現在執政後用多數暴力讓民眾沒辦法忍受。

郝龍斌回憶，他還記得在當台北市長，2008年的「嗆馬圍城」行動，當初員警跟民眾受傷100~200人，「那個時候民進黨蔡主席講的是官逼民反」，2012年世界人權日的時候，馬英九被丟鞋子，「那個時候蔡主席講得是主政者要能夠包容跟容忍」。

郝龍斌接著說，2016年當太陽花攻進行政院的時候，蔡英文講得是要用同理心跟理解態度面對，在野的時候是這樣講，執政的時候雙重標準，前天馬英九又被丟鞋子的時候蔡英文有講話嗎？最近當年輕人到蔣公臨寢去潑漆的時候，蔡英文有講話嗎？

郝龍斌批評，執政者在野的時候，暴力就是民主，在執政以後，打人就是不應該，這個雙重標準是大家要注意的。

針對余天直嗆「以後我叫人看到你就打」，郝龍斌說，「我想這就是暴力，如果候選人有這樣想法的時候，事實上不適合做候選人，違反民主價值」。