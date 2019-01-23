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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／移動支付成趨勢　陸出境游客移動支付消費首次超過現金

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▲▼微信支付,支付寶,手機支付,移動支付,微信,電子支付。（圖／CFP）

▲移動支付。（圖／CFP）

《北京》移動支付成趨勢　陸出境游客移動支付消費首次超過現金

尼爾森與支付寶21日聯合發布《2018年中國移動支付境外旅遊市場發展與趨勢白皮書》，其中中國出境游客使用移動支付的交易額佔總交易額的32%，首次超過現金支付。值得一提的是，大約7成受訪陸客有在境外使用過手機付款的經驗。（人民網）

《江蘇》最高支持L5自動駕駛　城市交通試驗場「智路」落戶鹽城

「智路」示範項目20日在江蘇鹽城試運行，這是全球首條基於車路協同自動駕駛的智能化城市道路，預計今年上半年具備正式營運條件。該示範項目遵循路端感知、雲端調度、車端控制的設計思維，支持有條件自動駕駛（L3級）、高度自動駕駛（L4級）、完全自動駕駛（L5級）的自動駕駛功能測試，支持各類智能、自動駕駛汽車進行車路協同測試，為城市交通綜合管理優化、自動駕駛、智捷交通等提供試驗場所。（人民網）

《北京》官方規範影視行業稅收秩序　自查申報稅款達117.47億人民幣

按照中宣部等五部門通知要求，自2018年10月展開規範影視行業稅收秩序工作以來，大陸影視行業納稅人執行自查自糾。截至2018年底，自查申報稅款達117.47億人民幣，已入庫115.53億人民幣。（人民網）

《海南》海口全面停止為燃油車辦理網約車許可業務

海口市交通運輸和港航管理局22日下發通知，即日起停止辦理燃油車《網絡預約出租汽車運輸證》許可業務，全市新增或更換的網約車將100%使用清潔能源車輛。海口市交通局相關負責人表示，該規定暫不會對網約車車主造成損失。（人民網）

▼新能源車。（圖／CFP）

▲▼北京新能源車 。（圖／CFP）

《西藏》重點改造老城區髒亂　西藏今年改造棚戶區1.89萬套

西藏自治區在兩會上透露，該區2019年住建廳將圍繞建設現代經濟體系、打好「三大攻堅戰」、推進「十大工程」、發展「七大企業」，計畫實施棚戶區改造1.89萬套，重點改造老城區髒亂的棚戶區、國有工礦區、林區、墾區棚戶區，計畫完成2萬套公租房建設任務。（人民網）

《北京》陸挑選十城當「無廢城市」試點　兩年內形成全國示範

國務院辦公廳印發的《「無廢城市」建設試點工作方案》，提出在全國范圍內選擇十個左右有條件、有基礎、規模適當的城市，在全市域範圍內展開「無廢城市」建設試點。計劃到2020年，建成「無廢城市」建設指標體系，形成一批可複制、可推廣的建設示範模式。中國工程院院士杜祥琬表示，推進建設「無廢城市」將引導社會減少固體廢物產生，提升城市固體廢物管理水平，加快解決久拖不決的固體廢物污染問題。（中新社）

《廣東》八部門聯合部署推動農村「廁所革命」　廣州：不應小於70平方公尺

中央農村工作領導小組辦公室等八部門聯合部署推動農村「廁所革命」，擬將廁所建設標準化、管理規範化、運作維修市場化、監督社會化，以提升民眾的使用滿意度。其中廣州市將於下月起實施《公共廁所建設與管理規範》，要求新建的一類廁所建築面積不應小於70平方公尺。（新華社）

《北京》陸經濟總量首次突破90萬億人民幣大關

國家統計局發布數據顯示，2018年大陸國內生產總值（GDP）900309億人民幣，首次突破90萬億大關。按可比價格計算，GDP比上年增長6.6%，實現6.5%左右的預期發展目標。分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%，四季度增長6.4%。（新華社）

▼人民幣。（圖／CFP）

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

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ET快訊
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