華聞快遞／中國2018年對外投資1298.3億美元

▲中國2018年對外投資1298.3億美元。（圖／CFP）



《北京》中國2018年對外投資1298.3億美元 保持平穩健康發展

大陸商務部16日發布數據，2018年中國對全行業對外直接投資1298.3億美元，同比增長4.2%，其中對外金融類直接投資93.3億美元，同比增長105.1%；對非金融類直接投資1205億美元，同比增長0.3%。大陸商務部合作司副司長韓勇指出，2018年中國企業對「一帶一路」沿線的56個國家實現非金融類直接投資156.4億美元，同比增長8.9%，占同期總額的13%。（新華社）

《西藏》2018年西藏山南旅遊收入達16.8億元人民幣

西藏自治區山南市旅發委22日指出，2018年山南市共接待國內外遊客410萬人次，同比增長17.8%，實現旅遊收入16.8億元（人民幣，下同），同比增長18.3%。該市旅發委副主任李意強指出，山南擁有桑耶寺、雍布拉康以及羊卓雍錯(羊湖)等著名景點，為了讓更多內地遊客了解山南，不斷拓展客源市場，2018年4月山南市旅遊部門分別赴福建福州、廣東深圳、江蘇徐州等地展開2018年春季西藏山南旅遊推廣活動。（中新社）

《山西》惠及26萬餘貧困戶 山西累計建成3323座光伏扶貧電站

山西省扶貧辦20日指出，截至2018年底，山西省光伏扶貧項目裝機容量達262.91萬千瓦，累計建成3323座光伏扶貧電站，惠及5239個貧困村，幫扶帶動26萬多貧困戶。（新華社）

《香港》香港將舉行農曆新年煙花匯演 23,888枚煙火迎豬年

香港官方21日公布，己亥年農曆新春煙花匯演定於2月6日農曆年初二晚上8時舉行，屆時將燃放23,888枚煙火，歷時約23分鐘。世茂集團董事局主席許榮茂也指出，這次煙火匯演預算為1000萬港元（約新台幣4000萬元），「新春煙花匯演是香港市民和訪港旅客殷切期待的盛事」，期望與各界在這個喜慶的日子，共迎新春。（中新社）

▼香港放23,888枚煙火迎豬年。（圖／CFP）



《陝西》陝西數字博物館上線「虛擬現實館」142座

陝西省文物局21日指出，陝西數字博物館PC和移動端上網點及數量突破200萬人次，上線虛擬現實館達到142座博物館，共有3421座世界各地博物館在該館登錄或介紹，後台統計網友遍及全球122個國家及地區，實體體驗館網友體驗超過500萬人次；同時推出的陝西數字博物館「實體體驗館」、「陜西文物之聲網絡電台」、「移動館」、「口袋書」等已成為集該省文物信息為一身的全中國首座省級數字博物館群。（中新社）

《重慶》重慶軌道交通五A線和四號線二期工程正式獲批

重慶市發展改革委日前批覆了軌道交通五A線工程可行性研究報告和交通四號線二期項目可行性研究報告；其中，軌道交通五A線路全長約28.96公里，設車站19座，估算總投資約220.28億元（人民幣，下同）；軌道交通四號線二期線路全長32.6公里，設車站14座，估算總投資約186.55億元。（華龍網）

《泉州》泉州去年工業增加值比增8.9% 全市工業經濟保持平穩發展

泉州市工業和信息化工作視頻會議22日指出，2018年泉州市累計完成全部工業增加值4346.46億元人民幣，比增8.9%，高於年初既定目標1.1個百分點，其中，規模以上工業增加值3911.97億元人民幣，比增9.1%。（泉州晚報）

《福州》福州自貿片區發出首張「電商營業執照」

化妝品經營者汪建英21日來到福建自貿試驗區的馬尾區市場監管局窗口，領取了電商營業執照，這是今年1月1日大陸《電商法》正式施行後，福建自貿試驗區福州片區發出的首張電商營業執照；該區市場監督管理局工作人員指出，電商法實施後，電商行業有了法律的「護身符」，可以極大地規範電子商務交易市場，更好地保障商戶和消費者雙方的權益。（中新社）

▼福州自貿片區發出首張「電商營業執照」。（圖／中新社）

