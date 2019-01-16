6天4虐童！鄉民正義「炒辣椒、圍警局」　律師曝最冏下場：向施暴者道歉

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網搜小組／綜合報導

最近6日就有4起虐童案，從托嬰中心、肉圓惡爸到台南女童，都引起民眾極大的關注與憤怒。鄉民們紛紛祭出私刑正義，除了「夜襲」肉圓爸家，台南女童案也引發上百名民眾聚集在第五警分局前。不過律師和警方都呼籲「暴力不能解決問題」，過於激憤的情緒下所做出的行為反而會觸法；但也有部分鄉民回應說「暴力雖不能解決問題，但可以解決垃圾」、「會有私刑正義代表不信任司法」。

「肉圓加辣」事件曝光後，一群網友肉搜出惡爸住處，出拳動手「討公道」；林男上救護車後，氣憤的群眾也拿安全帽痛毆，最後被現場警察壓制，還有2名「正義鄉民」依社會秩序維護法移送法辦。林男出面道歉說明時，現場出現幾名黑衣人，警方還出動31名警力戒備，不過所幸這次沒有暴力事件發生。

▲肉圓惡爸被網肉搜。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

另外，今（16日）「台南虐童致死」案發生後，許多憤怒民眾聚集在台南市第五分局門口，想要找嫌犯算帳。但「黑色豪門企業」臉書社團說，清晨5時10分，警方動手抓在現場的人。根據影片，只見員警要求關掉民眾關掉手機直播，「請你關掉，你再繼續照，我給你告妨害公務！你要不要關掉？要不要關掉？我在執行公務，聽到沒有！」

對於鄉民的私刑正義，律師林智群表示，「鄉民的正義固然大快人心，不過實際一點想，世界上有多少肉圓哥？你打得完嗎？」他表示，最近有1、2百個鄉民站出來，但是大部分家暴情況發生時，「你可能是一個人，不是一群人，你鄰居打小孩打老婆時，你有勇氣打113嗎？」

律師呂秋遠也指出，路見不平並不是出拳打一頓就好，「對施暴者施暴，會有傷害罪，在臉書上罵對方人渣等語，會有公然侮辱罪。在公開場合對施暴者叫囂，會有恐嚇罪。這些刑責，都要自負。」私刑到最後，反而是「正義鄉民」要向施暴者道歉和賠償。

▲台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

許多鄉民也在臉書社團和PTT表示，「動手會髒了自己的手」、「不要再打擾家屬」、「到底是出自內心的正義感、俠義心腸，還是單純盲目的跟風湊熱鬧？」、「私刑又沒人說是正義」、「下一次事件就會再有人學，然後越來越暴力」。不過大批民眾都認為，會有這樣的情況出現，多半是因為「對司法不信任」，想喚醒正規的「司法正義」，希望政府修法，重罰虐童施暴者。

肉圓事件受害媽媽今早也出面聲明，「並不樂見私刑暴力的發生」，當初決定把影片PO上網，只是希望受到司法、公家單位的重視，會造成這樣的局面是始料未及的。最後她也再次呼籲，希望大家重視家暴這個問題，但是一切都交由司法公正審理，不要私下行使暴力。