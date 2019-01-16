　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6天4虐童！鄉民正義「炒辣椒、圍警局」　律師曝最冏下場：向施暴者道歉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

最近6日就有4起虐童案，從托嬰中心、肉圓惡爸到台南女童，都引起民眾極大的關注與憤怒。鄉民們紛紛祭出私刑正義，除了「夜襲」肉圓爸家，台南女童案也引發上百名民眾聚集在第五警分局前。不過律師和警方都呼籲「暴力不能解決問題」，過於激憤的情緒下所做出的行為反而會觸法；但也有部分鄉民回應說「暴力雖不能解決問題，但可以解決垃圾」、「會有私刑正義代表不信任司法」。

「肉圓加辣」事件曝光後，一群網友肉搜出惡爸住處，出拳動手「討公道」；林男上救護車後，氣憤的群眾也拿安全帽痛毆，最後被現場警察壓制，還有2名「正義鄉民」依社會秩序維護法移送法辦。林男出面道歉說明時，現場出現幾名黑衣人，警方還出動31名警力戒備，不過所幸這次沒有暴力事件發生。

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」圍毆畫面曝光。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲肉圓惡爸被網肉搜。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

另外，今（16日）「台南虐童致死」案發生後，許多憤怒民眾聚集在台南市第五分局門口，想要找嫌犯算帳。但「黑色豪門企業」臉書社團說，清晨5時10分，警方動手抓在現場的人。根據影片，只見員警要求關掉民眾關掉手機直播，「請你關掉，你再繼續照，我給你告妨害公務！你要不要關掉？要不要關掉？我在執行公務，聽到沒有！」

對於鄉民的私刑正義，律師林智群表示，「鄉民的正義固然大快人心，不過實際一點想，世界上有多少肉圓哥？你打得完嗎？」他表示，最近有1、2百個鄉民站出來，但是大部分家暴情況發生時，「你可能是一個人，不是一群人，你鄰居打小孩打老婆時，你有勇氣打113嗎？」

律師呂秋遠也指出，路見不平並不是出拳打一頓就好，「對施暴者施暴，會有傷害罪，在臉書上罵對方人渣等語，會有公然侮辱罪。在公開場合對施暴者叫囂，會有恐嚇罪。這些刑責，都要自負。」私刑到最後，反而是「正義鄉民」要向施暴者道歉和賠償。

台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

▲台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

許多鄉民也在臉書社團和PTT表示，「動手會髒了自己的手」、「不要再打擾家屬」、「到底是出自內心的正義感、俠義心腸，還是單純盲目的跟風湊熱鬧？」、「私刑又沒人說是正義」、「下一次事件就會再有人學，然後越來越暴力」。不過大批民眾都認為，會有這樣的情況出現，多半是因為「對司法不信任」，想喚醒正規的「司法正義」，希望政府修法，重罰虐童施暴者。

肉圓事件受害媽媽今早也出面聲明，「並不樂見私刑暴力的發生」，當初決定把影片PO上網，只是希望受到司法、公家單位的重視，會造成這樣的局面是始料未及的。最後她也再次呼籲，希望大家重視家暴這個問題，但是一切都交由司法公正審理，不要私下行使暴力。

ET快訊
女嬰虐死解剖出爐！檢察官怒：她被抓頭撞牆、摔地板
虐死女嬰！17歲母曬比基尼照「就喜歡你不爽我」　網怒洗版
兒子輕生解脫…爸爸每晚坐家門：想看他回家看我一眼

關鍵字：虐童,司法,鄉民正義,私刑正義

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／打翻化妝品！台南1歲女嬰遭母及同居人虐死　警漏夜偵訊中

影／「全身沒一處好的」女嬰祖母：讓全台南轟幹妳　警要民關直播：告妨害公務

影／「菸蒂狂燙」虐死1歲女嬰！17歲狠母發文嗆：難怪妳小孩長得像大便

影／台南17歲母打死嬰！曾說「擔心保母虐待」　生父淚：爸對不起妳愛妳

影／身上有刀傷…友爆「拿菸燙頭」！台南1歲女嬰遭虐死　母辯：不求人打的

蝦皮活動答案錯了！國小數學題「選對卻GG」　網狂刷留言抗議

93歲獨居爺辦年貨！想買「一串衛生紙」期待整年...社工心疼：多麼渺小的心願

限時2天！酷鳥航空「曼谷來回含稅3500有找」　請假最優班次曝光

台科大與九州大學簽訂校級合約　這3研究所生畢業可得雙碩士學位

「處女男」好市多結帳前問一句　她怒：哪裡可換男友？

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

蝦皮活動答案錯了！國小數學題「選對卻GG」　網狂刷留言抗議

93歲獨居爺辦年貨！想買「一串衛生紙」期待整年...社工心疼：多麼渺小的心願

限時2天！酷鳥航空「曼谷來回含稅3500有找」　請假最優班次曝光

台科大與九州大學簽訂校級合約　這3研究所生畢業可得雙碩士學位

「處女男」好市多結帳前問一句　她怒：哪裡可換男友？

一轉身店員糖果硬塞兒嘴裡　母傻眼：看到糖老娘的話都拋天邊去

老闆辦公室套話！N分鐘回來「抱一份大麥克」：吃完快下班　暖哭員工

6天4虐童！鄉民正義「炒辣椒、圍警局」　律師曝最冏下場：向施暴者道歉

大陸船舶廚餘拒入境！防非洲豬瘟「全航線硬起來」　垃圾也拒收

管中閔彈劾之際「吳瑞北突然撤告！」　千字提醒：別忘了就職誓言

手會透露年齡！「5個級別」你是哪一種？皮膚科醫教你保養

嫦娥四號關鍵技術曝光　20多項技術產品確保運行順暢

為戴維斯離開做準備　美媒爆鵜鶘交易日前將有大動作

蝦皮活動答案錯了！國小數學題「選對卻GG」　網狂刷留言抗議

青棒夢幻17號強投　王彥程、陳柏毓、林逸達比一比

藏身台北的歐式花園！綠色迷宮 超好拍　抬頭就能看飛機

羅斯生涯得分達1萬　七六人單場21記三分彈轟垮灰狼

大陸2018年全國白領年終「平均32K」　越老鳥獎金領越多

澳網／球僮十八般武藝　連抓蟲都要會

搭865公車上梨山　江啟臣：交通部已啟動中橫上線評估

生活熱門新聞

改裝40年老公寓！她花300萬..

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭..

必買手排車！網驚爆原因：自帶防..

年菜募款低於5成　老人心疼社工

便當50吃到飽　他納悶都沒年輕..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

補習班打來！她誠實答2字爆擊工..

澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？

鑽車縫拒6000私了　拿到收據..

肉圓店「神奇辣椒」10幾罐一早..

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆..

凶煞惡鬼纏身！土地公現身2次收..

企鵝妹半夜發「3語公告」　解釋..

外國人逛士林夜市　買小袋水果4..

更多熱門

相關新聞

從小學生到阿兵哥！韓防虐童推終生親職教育

台灣近日虐童案頻傳，因受虐而離開人世的孩童不計其數，而在南韓，虐童個案也不在少數，為了從根本解決家暴問題，南韓政府近年來推動親職教育，在國中小、高中以及大學課程中加入相關內容，讓民眾能夠從小學習正確的價值觀。此外，未來相關課程也會針對當兵男性、準備步入婚姻的情侶與準孕婦等，讓各個不同年齡層的民眾都能深刻了解保護兒童的重要性。

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

吳鳳開第一槍「虐童唯一死刑」1500人挺爆

嫌女友3歲兒太吵　推車座椅壓死

小媽媽愛揪團夜唱　發文：誰不曾有過年少輕狂

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

味全龍重返中職　鎖定王建民

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

台南17歲母打死嬰！曾憂「擔心保母虐待」

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面