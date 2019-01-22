劉北元／【死囚自縊】難熬的等死煎熬　教化讓死囚活的像人

▲既然死刑犯必須長年待在看守所，過著幾近終身監禁的生活，所方就必須有一套適於長期監禁的人道處遇。（圖／視覺中國）

日前，台北看守所傳出死刑犯陳昱安以50條橡皮筋勒脖自殺身亡，引起媒體注意，並對於自戕者的犯案經過及多年來在監著生活行狀有詳細的報導。陳昱安是名身心障礙者，犯下的罪名是殺害父親的重罪，也因為如此，他的母親在審判過程中，甚至於還要求法官儘早將其判處死刑，並且從未赴看守所探視。

以50條橡皮筋勒脖自殺，那是多麽堅決的死意，才可以達成？從一些報導中，我看到許多獄友為他提供了經濟上及精神上的支持，但這似乎還不足以穩定陳昱安的情緒。曾經輔導過他的更生團契總幹事黃明鎮牧師說，陳男在看守所內感到孤單、焦慮，沒安全感，殺父的痛楚也埋藏在他心裡頭，活得很痛苦。

一個人長期被監禁，內心感到孤單與焦慮是常態，如果不會安排自己的生活，日子的確是一種莫大的煎熬，因此，下工場工作對於許多受刑人來說，那不僅僅是勞動，還是打發時間的良方。受刑人不下工場，每天關在舍房中，對他們將是一種酷刑，刑期變得更漫長，每天想看到一日的盡頭也好難。但現今對於死刑犯的處遇卻是如此，不能下工場，也無法參加各種學習課程，只能長年鎮日枯坐舍房，無所事事，健康的人長久以往都會關出病來，更何況本身就是身心障礙者的受刑人！

我國雖然尚未廢除死刑，但執行死刑似乎已非刑事司法的常態，已經判決定讞的死刑犯無法即刻執行死刑，但卻也沒有一套處遇的規劃，讓他們在面臨死亡前，有一個身心都能獲得人道對待的生活模式。據悉，目前已有死刑定讞超過二十年的死刑犯，尚關押在看守所內等待執行；也就是說，這位死刑犯在那四方斗室監禁了超過二十年，每天僅有30分鐘的放風，其他時間都待在囚室內。這樣的日子我經歷過一年，若無信仰，若無盼望，怎能安然度過？

既然死刑犯必須長年待在看守所，過著幾近終身監禁的生活，所方就必須要有一套適於長期監禁的人道處遇。僅將他們關在舍房，無論管教得有多寬鬆，皆非妥適之舉。黃明鎮牧師常說，死刑犯也需要教化，讓他們在刑場面對死亡前，能知道是非對錯，帶著反省與悔悟的心走向刑場，這個論點是非常正確的。我們不能因為他們已經被國家判處死刑，隨時都有可能被國家剝奪生命，就對他們視而不見，將他們擺在看守所的一隅，等待死亡。

此外，針對身心障礙者的在監治療問題，犯罪心理學專家周愫嫻教授也認為，這些被判重刑、有高度預防與治療需求的犯罪行為人需要專業的醫療，目前監所內強制治療形同虛設，而把此類犯罪者如同一般重刑犯監禁，更是放錯地方。期待此次死囚自殺事件能引起主管機關對於死刑犯處遇的重視，不只是想辦法讓他們活著而已，而是讓他們的心臟在停止跳動前，都被當成有意義的生命來對待。

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●劉北元，作家、更生團契志工，曾任律師。以上言論不代表本報立場。