鄉民聚眾「關心」虐童案圍警局　警強制勸離：「請多體諒」

▲台南市驚傳女童疑遭生母虐致死案，案發後許多關心民眾聚集在台南市警五分局，警方惟恐引發聚眾滋事，為維護秩序，採取先宣導，再強制勸離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市驚傳女童疑遭生母虐致死案，案發後許多關心民眾聚集在台南市警五分局，有人以改裝車在分局周遭繞行妨害安寧，警方接獲許多民眾報案要徵處理，警方惟恐引發聚眾滋事，為維護秩序，採取先宣導，再強制勸離，警方表示本案以公平公正的立場偵辦，請社會大眾體諒警察為維護治安之作為。

市警五分局指出，虐童案發生到移送法辦，五分局秉持不放過任何跡證，蒐集相關犯罪資料，一定要將嫌犯繩之以法。惟從1月16日的清晨，轄區居民多次播打電話報案有不明民眾聚集，於凌晨1時46分在五分局週邊聚集人潮15人、車輛十餘部，並於五分局周邊繞行，警方為維安集結警力。

清晨3時起又有年輕人11人於五分局對面聚集，警方再次勸離，凌晨4時許，10餘部自小客停在和緯路五分局兩側，警方再次勸離，清晨5時30分現場突有民眾50餘人聚集，車輛10餘部，警方恐引發聚眾滋事，為維護秩序，先以擴音器勸導群眾離去，對逗留者強行勸離，警方會採取強制措施，係因天亮後可能招來更多民眾圍觀，實乃不得已之警察作法，請大家體諒警察為維護治安之作為。

▲1歲女童疑遭虐打，17歲薛姓媽媽將女童送醫不治。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警局長黃宗仁指出，15日晚上警方收到醫院通報後，經黃偉哲市長指示，已成立專案小組，經徹夜偵辦，16日已將涉案4人移送台南地檢署，台南市不會容忍這樣的案件發生。