聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好　潔淨認證沖泡穀物成保健新寵

消費中心／綜合報導

在台灣去年的十大死因中，癌症連續蟬連36年的第一名，而今年世界癌症研究的權威，癌症研究基金會以及美國癌症研究所，公布了第三版的癌症預防報告，說明全球每8個死亡人數中有一個死於癌症，但也說明了30-50%癌症是可以預防的。而衛福部國健署也公佈了105年最新癌症登記報告，大腸癌蟬聯11年冠軍。由此可知，每天吃進的東西是否健康是很重要環節。

▲吃進太多不知名的添加物，將提高罹癌風險。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

現代人生活工作忙碌，而且常常三餐外食，加上受到飲食西化，速食文化的影響，不僅吃進太多高糖高脂的飲食會導致肥胖，甚至還不知不覺吃了很多不明添加物與化學成分食品，因此應該格外注意。其中，蟬聯11年癌症冠軍的大腸癌就與飲食習慣息息相關，其實只要吃得健康，就能降低罹病機率。

然而，面對市面上這麼多種食品，到底要如何知道有無添加過多添加物和化學成分呢？其實在國外有個Clean Label （潔淨標章）認證，自2015年底起，歐盟國家開始推廣，雖然並沒有明定規範，但以「刪除或減少人工化學添加物、配方簡單、加工製程簡單以及資訊透明」四大原則，成為食品產業發展的重點趨勢。

▲消費者健康意識抬頭，飲食注重營養均衡與天然素材。（圖／翻攝自馬玉山官網）

在使用添加物前，食品廠商必須考慮兩大面向的問題，發展可能解決方案。包含盡可能選用天然食材和原料來取代添加物，如用甜菜根取代人工色素、蔗糖取代人工甜味劑；運用科技技術來避免添加物，如HPP冷高壓滅菌技術。

而在台灣，食品工業發展研究所自2015年起，即透過研討會介紹Clean Label觀念。慈悅國際股份有限公司與中華穀類食品工業技術研究所，則開始推廣Clean Label評鑑。近兩年陸續有許多食品製造廠，推出通過評鑑的Clean Label少添加食品。

慈悅國際以國際四大原則，掌握八大不添加、原料非基改以及農藥殘留符合法規的規範，發展出「單潔淨標章」以及「雙潔淨標章」；其中「雙潔淨標章」更限制目前台灣政府容許的800多種添加物中，僅可允用82種添加物。

因此，為了全家人的健康，消費者可選購獲潔淨標章的產品，以家庭必備的沖泡飲品為例，「馬玉山」是台灣第一家通過「雙潔淨標章」驗證的食品業者，其「全天然潔淨穀飲系列產品」強調成份全天然，不使用添加物及基改食品原料，並且完全沒有使用任何添加物，提供注重健康的消費者另一種聰明選擇。

▲「馬玉山」是台灣第一家通過「雙潔淨標章」驗證的食品業者。（圖／ETtoday資料照）

▲認明「雙潔淨標章」標章，提供注重健康的聰明消費者全新選擇。（圖／ETtoday資料照）



於2017年初，馬玉山就已著手進行全天然系列產品的研發計劃，並得知有慈悅這樣嚴謹的第三方公正單位，願意擬定標準作為消費者與廠商間的橋梁進行驗證稽核，而這也與公司理念正好不謀而合。除獲得「雙潔淨標章」驗證，馬玉山貫徹執行的相關系統認證還有ISO 9001、ISO22000、HACCP、ISO14001、OHSAS。馬玉山全天然系列產品訴求真正無添加，才是真正全天然，不僅成分透明，其標示要讓消費者覺得簡單易懂，提供更健康、更踏實的選擇。

▲即沖即食超方便，是忙碌上班族的好夥伴，早餐或下午茶熱熱喝一杯，兼具美味與營養。（圖／ETtoday資料照）