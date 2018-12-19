肯德基爺爺超萌變身！限量Q版「聖誕老杯杯」網驚呼：好想要

▲今年肯德基於聖誕檔期獨家推出「聖誕老杯杯」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

肯德基爺爺變身超可愛「聖誕老杯杯」！肯德基每年於聖誕期間，都會舉辦「一塊拉起愛」公益商品販售，而今年則是再推出可愛造型公益水杯「聖誕老杯杯」，自12/18起限量上市開賣。此消息曝光，受到不少網友關注。



肯德基自2016年起與世界展望會合作，持續致力於關懷國內弱勢貧童，為社會盡一份心力。除了在門市放置零錢捐款箱，也定期發起企業員工捐款，以及在聖誕期間舉辦「一塊拉起愛」公益商品販售活動等，希望邀請更多民眾響應，協助改善台灣的貧童營養問題。

肯德基指出，獨家推出的「聖誕老杯杯」於全台門市限量販售，點選任一套/桶餐愛心加購價159元、單買售價299元，即可獲得。全台限量25,000個，售完為止。其銷售款項所得利潤將捐予台灣世界展望會，讓愛持續傳遞給台灣弱勢貧童。

而麥當勞叔叔之家慈善基金會則是攜手南投埔里基督教醫院，推動遠地早療行動教室，並偕同公益夥伴三陽工業與其關係企業朝陽租車合作，首創行動式帳棚教室，給予偏遠山區的發展遲緩兒童在接受早療課程時，有一個適合且機動性高的教學空間。

麥當勞叔叔之家慈善基金會指出，行動式帳棚教室除了可載送治療師外，更配置了行動教室帳棚、活動式桌椅、燈具、載貨空間可存放教具設備，當原定地點不適合上課，或有臨時變動的時候，可作為療育地點，即使下雨在戶外上課也能克服，以提升山區巡迴早療服務的品質與機動性。