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「本土速食王」吉祥物超萌出擊！限定週邊網驚呼：好想要

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▲▼ 頂呱呱 。（圖／業者提供）

▲頂呱呱首推阿勇造型週邊商品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

在台創立45年的本土老牌速食連鎖頂呱呱，其實也有個可愛的吉祥物代表「阿勇」。為讓更多消費者認識它，業者最近還推出週邊商品，其可愛造型讓網友看了驚呼，「超想要！」。

近來，頂呱呱動作頻頻，不僅到美國紐約拓點，更積極開發不同商品，甚至還開發滴雞精，並將吉祥物「阿勇」活化推出週邊商品，像是趣味造型鑰匙圈等。

頂呱呱指出，阿勇特殊造型鑰匙圈原為內部規劃員工聖誕節贈禮，但因在官方IG及粉絲團曝光後，引起不少網友關注，紛紛在貼文底下詢問如何取得。

因此，頂呱呱特別規劃部分阿勇特殊造型鑰匙圈，搭配冬至活動購買頂呱呱滴雞精搭贈。只要在12/22至全台任一門市購買TKK滴雞精，即贈送阿勇特殊造型鑰匙圈一只，全台限量300個。

▲▼ 公益活動 。（圖／業者提供）

另外，肯德基每年於聖誕期間，則都會舉辦「一塊拉起愛」公益商品販售，而今年則是再推出可愛造型公益水杯「聖誕老杯杯」，自12/18起限量上市開賣。此消息曝光，同樣受到不少網友關注。

肯德基自2016年起與世界展望會合作，持續致力於關懷國內弱勢貧童，為社會盡一份心力。除了在門市放置零錢捐款箱，也定期發起企業員工捐款，以及在聖誕期間舉辦「一塊拉起愛」公益商品販售活動等，希望邀請更多民眾響應，協助改善台灣的貧童營養問題。

肯德基指出，獨家推出的「聖誕老杯杯」於全台門市限量販售，點選任一套/桶餐愛心加購價159元、單買售價299元，即可獲得。全台限量25,000個，售完為止。其銷售款項所得利潤將捐予台灣世界展望會，讓愛持續傳遞給台灣弱勢貧童。

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關鍵字：頂呱呱,優惠,炸雞,速食,阿勇

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