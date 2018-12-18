真的一秒結帳！全台首家量販導入「手機掃描購」　邊買邊刷超便利

▲大潤發推出手機「掃描購」服務。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為讓消費者購物結帳更便利快速，有不少通路業者已紛紛導入自助結帳機台。其中，大潤發更導入「掃描購 (Scan & Go)」服務，讓消費者可使用手機綁定App和信用卡，就能於賣場邊買邊結帳，最後只需掃描機台QRcode，取得貨單跟發票，即完成購買程序，整個過程不僅有趣還很快速。

目前在全台擁有21家量販店的大潤發，於今年開始展開店面改裝計劃。首家改裝店就選在台北量販一級戰區的內湖，不僅導入更多數位化購物服務，還打造更寬敞明亮的購物空間跟熟食餐飲區，以及代客烹調服務，甚至還推出自有品牌「One Two Fun」專人照護兒童探索遊戲區。

大潤發指出，為讓消費者有更好的購物體驗，首度推出Life Store新店面。其中，熟食區部分更是整家店亮點之一，除了立即可吃的熟食選擇外，更提供多樣的現做中西式餐點，如義大利麵、現烤比薩、點心、咖啡茶飲、現打果汁、冰淇淋等。

同時，賣場更備有現流海鮮、肉品等代客烹調服務，讓消費者買回家後就能享用。大潤發說，首家Life Store生活店改裝至今，整體熟食區廣獲消費者好評，至今已經創造300%的業績及來客成長。而整體則已帶動業績呈兩位數成長。

另外，為讓消費者購物過程更順暢，大潤發Life Store生活店也導入各種數位化購物服務，包含自助結帳機台、掃描購等；同時還在店外設置24小時無人商店的迷你站，販售約千項商品，包含乾貨、冷凍熟食、生活用品等。

大潤發說，掃描購服務於明年過年前會正式推出，預計將陸續導入每家分店，而自助結帳機台目前已在全台16家分店提供，設立至今使用人數已佔整體來客的2成。期望在4年內要完成全台21家分店的升級改裝。至於迷你站則會陸續在各分店前設置，且若有適合商圈也會拓展。

至於量販龍頭家樂福目前也有導入自助結帳機台，除了天母店還有自11月開始試營運的無人商店。家樂福指出，首個無人商店已在桃園經國店前廣場設立，24小時提供購物服務，目前試賣商品有自有品牌零食、飲料、清潔用品等上百種商品。