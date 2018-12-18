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買彩妝品滿688元就可免費試妝！康是美首推60位彩妝師

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▲▼ 康是美彩妝服務 。（圖／業者提供）

▲康是美推出60位彩妝師全台駐店服務，其中男性彩妝師占一成。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為提供消費者更多彩妝服務，繼今年推出SHINE天團彩妝師及SHINE彩妝概念店後，康是美自即日起再推出60位彩妝師全台駐店服務，並自12月26日起至2019年1月15日前，凡至全台門市購買彩妝商品滿688元，除了可免費試妝，還可獲得試妝體驗禮及9折券。

康是美今年除了開設首家SHINE彩妝概念店外，還分別於基隆港、師大商圈等，又再開出彩妝強化店，皆將彩妝商品占比提高，約為一般門市兩倍，並成功吸引有彩妝需求的消費者購買，不僅來客數增加，更提升客單價。

因此，看準消費者對於彩妝需求，繼推出SHINE天團全台彩妝巡演後，再從4000多位員工當中，挑選出60位成立第一支彩妝師團隊，進駐全台門市提供彩妝服務，而第二批彩妝師也將在下個月展開駐店服務。預計明年能擴增至全台400家店都有彩妝師。

康是美指出，今年以來的業績預計可維持穩定成長約5%，其中彩妝是成長最高的品類，像是彩妝概念店的彩妝業績更是全台一般店平均值的2倍多。因此，明年仍會持續強化彩妝品類，用不同面向溝通，並提升店質及服務。

另外，屈臣氏日前則獨家引進由韓國直送、敏弱肌也適用的全新產品《Skin Biotheory pH5.5肌膚平衡系列》，並推出任挑任選買2送1的折扣。

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關鍵字：康是美,彩妝,試妝

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