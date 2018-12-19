聖誕倒數！小7熱銷TOP 3話題零食是它們　Hershey’s乖乖爆夯

▲巧克力熱銷。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

聖誕倒數！為迎接聖誕節來臨，各超商紛紛推出季節相關商品，吸引準備辦派對活動的消費者購買，像是零食、巧克力、玩具等。對此，小7也統計了話題零食前三名排行，分別為「玉米脆條-Hershey’s巧克力」、「樂事波樂佛羅倫斯燉雞味」、「奧利奧脆皮香草夾心餅乾」。

下周二（25日）就是聖誕節，受惠送禮、派對需求增加，巧克力、洋芋片等糖果餅乾銷售成長明顯，其中小7「聖誕 愛•Sharing」活動開跑兩周以來，業績已較去年成長近2成，預計這個周末將會是銷售高峰，期望能再掀起一波購物熱潮。

小7指出，獨家並具有聖誕包裝意象的商品最受消費者青睞，其中獨家零食「玉米脆條-Hershey’s巧克力」，一上市就引發熱烈討論，造成搶購風潮，榮登銷售排行榜第一名，另外「樂事波樂佛羅倫斯燉雞味」，則因包裝亮眼吸引許多網美買來拍照打卡。

今年聖誕節最熱銷的除了餅乾零食，巧克力也不容小覷。小7說，活動開跑首周即帶動相關業績較去年同期成長15%，其中以金莎及健達兩大品牌銷售最佳，尤其金沙今年還推出網友討論度極高的「聖誕水晶球」，再度引發搶購熱潮。

另外，全家自有品牌FamilyMart Collection也和永豐餘生技合作，用龍膽石斑魚作主原料，搭配虱目魚魚漿烘烤製作推出「龍膽石斑香絲」，同樣也適合在派對享用。每包售價65元，新品上市期間（12/5～1/1）特價59元。