京東＋蘇寧易購調降iPhone8／8Plus售價！與蘋果官方價差破5千

▲京東網購平台11日調降蘋果iPhone8/8Plus售價。（圖／翻攝自京東網站）

大陸中心／綜合報導

iPhone降價是真的！從11日起，京東購物平台的iPhone8與8Plus售價，下調至3999元和4799元（人民幣，下同），比原本售價降低了600元和800元人民幣，若與蘋果官方售價比較，價差達到1100元和1200元人民幣；蘇寧易購也在11日調降iPhoneXR售價。意味著蘋果公司在大陸遭遇銷售下滑後，採用更靈活的方式刺激購買慾。

根據《澎湃新聞》報導，京東指出，這次調降是蘋果公司降價，目前看起來不是限時促銷。不過，電商國美和京東兩家公司先前均表示，未收到蘋果有關「iPhone系列產品降價的訊息」。淘寶上的iPhone賣家也說，沒有收到降價通知，暫時沒有下調iPhone售價的計劃。但10日京東卻又透露，iPhone 8與8Plus這一系列有了新降價計劃。

▲京東調降後的iPhone8 Plus售價與蘋果官方價差達到1200元人民幣，約5423元新台幣。（圖／記者丘秝榕製表）

蘇寧易購也在11日調降iPhone系列產品價格，其中，iPhone XR 128G版本僅5799元，相較於蘋果官網售價6999元還便宜1200元。若參加iPhone XR換購活動，用iPhone 7P換購iPhone XR，只要3500元即可入手。

▲蘇寧易購也調降蘋果手機價格。（圖／翻攝自蘇寧易購官網）

除了京東、蘇寧調降iPhone售價之外，有「中國電子第一街」之稱的華強北10日也傳出降價消息，甚至流出報價單照片，但向蘋果客服求證，均未獲得調降訊息。

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▲蘋果 iPhone8。（圖／達志影像／美聯社）

蘋果CEO提姆·庫克（Timothy Donald Cook）日前在致投資者的公開信中指出，「公司銷售業績未達預期，主要是新興市場比之前預期的差，大中華區iPhone銷售尤其不佳，用戶升級iPhone的慾望疲軟」。

報導指出，儘管蘋果官方未正面回應是否在中國市場調降iPhone價格促銷，但某些渠道或某些機型已有更靈活的價格操作空間。此次京東調降的iPhone 8是蘋果上一代機型，若64G iPhone8 價格為3999元，便與與陸產手機的高端機種售價在同一水平線競爭，對消費者來說更具吸引力。

▲iPhone8/8Plus中國蘋果官方售價。（圖／翻攝自京東網站）

目前蘋果官方與京東網購平台iPhone8系列已經調降，蘋果另一款iPhone XR也在第三方平台降價拚業績，以64G版的iPhone XR為例，蘋果的官網價格是6499元，京東最為便宜只要5599元，價差最大達到900元。

外界認為，iPhone在中國之所以銷售疲軟，原因在於「價格太高」，以及iPhone近年的創新難以支撐「那麼高」的售價，國產品牌的高端機種性能正快速趕上，且價格還有優勢，受到更多中國消費者的喜愛。

▲京東網購平台蘋果iPhone系列產品價格調降。（圖／翻攝自京東網站）

中信證券10日發布報告指出，根據蘋果3家供應商下修業績來推斷，蘋果全球iPhone出貨量下滑至2.06億到2.09億部，其中2018年中國地區iPhone出貨量同比下滑12％，跌到3600萬部左右。展望2019年，「由於新機創新不足帶動作用偏弱」，中信證券預計iPhone全球出貨下滑幅度將在5至10％，中國區下滑幅度在15至20％。

不過，中國市場對於蘋果iPhone全球營收來說至關重要，若中國市場銷售下滑，將拖累蘋果全球業績。目前，蘋果採取「降價措施」來提振消費動力。畢竟，得等到2019年秋季，蘋果下一代新機才會發布。