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「赤壁與三國群英形象」特展　25日故宮南院登場

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▲▼ 三國故宮南院。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼ 故宮南院「赤壁與三國群英形象」特展，搭配《MUSE大玩家》「漫遊三國」文化體驗活動。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

故宮南院25日登場的「赤壁與三國群英形象」特展，順勢推出「MUSE大玩家」、「漫遊三國」文化體驗活動，以有趣的方式，帶民眾更了解三國時代經典人物及展品背後的豐富意涵。

▲▼ 三國故宮南院。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

國立故宮博物院南院處處長彭子程表示，為鼓勵家長與學童寒暑假期間多多到博物館參觀，國立故宮博物院與教育部、文化部等25個館所自去年暑假起辦理「Muse大玩家」活動，民眾造訪不同館舍參觀闖關，集滿4點即可兌換精美好禮。

▲▼ 三國故宮南院。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

彭子程說，去年暑假故宮南院配合活動，設計了「尋寶南不南公共藝術尋寶圖」，引領親子觀眾走出戶外欣賞園區8座大型公共藝術之美，共發出了2千份尋寶圖；今年寒假搭配展覽及三國人物鮮活的個性，推出「漫遊三國」故事小書，尪仔標配色的復古風格，加上桃園三結義、空城計、草船借箭、刮骨療傷及望梅止渴等耳熟能詳的經典故事，兼具寓教於樂與收藏價值，限量5千本。

故宮南院「MUSE大玩家」集章活動即日起至3月31日止，1月31日前，與「赤壁與三國群英形象特展」展覽形象牆合照，並將照片上傳故宮南院臉書「漫遊三國」活動頁面即可獲集章一枚；2月1日起可憑門票至南院一、二樓服務台兌換「漫遊三國」故事小書，依據書上底圖提示貼上對應貼紙，完成屬於自己的三國遊記。

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關鍵字：故宮南院,赤壁與三國群英形象,MUSE大玩家,漫遊三國,文化體驗

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