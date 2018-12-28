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影／元旦連假不打烊　故宮南院零時差體驗維也納新年音樂會

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「高鐵假期」全程專車接送　奇美、故宮南院保證入館（圖／高鐵假期提供）

▲故宮南院元旦當天將直播「2019維也納新年音樂會」。（圖／高鐵假期提供）

記者崔至雲／台北報導

連假不打烊﹗故宮南院29日起至明年元旦4天連假，天天開館，元旦當天除了免費參觀外，晚上6點起還會在2樓大廳直播「2019維也納新年音樂會」，邀請台灣民眾與全球觀眾一同慶祝新年到來。

故宮南院處處長彭子程表示，南院分別在2016與2018年與台視合作，在北側慶典花園同步播映維也納新年音樂會，獲廣大樂迷迴響；為了提供更舒適的聆賞空間，今年特別移師室內，在6層樓高、400坪的玻璃帷幕當代建築空間架設350吋LED電視牆衛星直播這場盛大音樂饗宴，當日也將延長開館至夜間9點。

故宮南院指出，超過半世紀的奧地利傳統「維也納新年音樂會」2019年將在維也納的愛樂之友黃金音樂廳（Musikverein）舉行，由「德勒斯登國家管弦樂團」首席指揮克里斯蒂安·提勒曼（Christian Thielemann）擔任指揮；故宮南院現場由台視主播郭于中、古典音樂台主持人Emma聯手主持，下午5點30分起安排嘉義市國樂團暖場演出，6點15分音樂會開始。

配合音樂會活動，2019年元旦當天除了免費參觀，夜間6點至8點園區接駁車優惠價10元、8點後免費搭乘。此外，為鼓勵在地鄉親前來南院一覽亞洲藝術文物風采，嘉義縣市居民下午3點後憑證至售票口取免費票入館參觀的優惠措施，將延長至年108年12月31日止。

▲▼ 維也納新年音樂會 。（圖／故宮南院提供）

▲維也納新年音樂會元旦在故宮南院直播 。（圖／故宮南院提供）

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