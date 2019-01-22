Sea發布印馬泰網購行為　母嬰、3C、保健美容3大商機崛起中

▲新加坡商Sea集團首度發布印馬泰消費者網購行為洞察報告。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

新加坡商Sea集團今（1/22）發布「印馬泰消費者網購行為洞察報告」，首度公開蝦皮購物在印尼、馬來西亞和泰國的平台營運數據，挖掘出印馬泰電商三大關鍵字，分別是娛樂、體驗、女力，揭示電商娛樂化時代的來臨，消費者越「黏」買越多以及年輕女性的消費力；此外也發現有3大商機在崛起中，包括母嬰、3C電子與保健美容用品。

Sea集團首度經濟學家Santitarn Sathirathai表示，東南亞電商有行動裝置率高、消費力成長快速的特性，有望在2025年突破1千億美元，另根據人均GDP排名，其中印尼、馬來西亞、泰國位居前5名，極具成長潛力，會是非常好的起點。

Santitarn也點出洞察報告中3大趨勢，一是電商娛樂化，使用電商平台不再只是為了購物，而是像使用社群軟體一樣，更多時候是為了休閒娛樂。二是提升用戶的生命週期價值，註冊時間越長的用戶，越有機會貢獻更高的消費金額，而良好的購物體驗是「黏」住老客戶的關鍵。三是掌握具消費力的年輕女性，35歲以下年輕女性更愛線上購物、消費頻率高，訂單量平均較男性多出2～4成，值得一提的是，從手機和電子裝置、行動電話配件等3C產品等傳統上非女性主導的品類來看，女性下單比例也比男性更多。

蝦皮購物從數據發現，相較於停留不到15分鐘的蝦皮用戶，每天停留超過1小時的用戶，貢獻的消費金額翻倍成長；而在推出「聊聊」功能後，有超過一半的成交訂單的賣家，聊聊回應率超過9成，前千大賣家的平均回應時間都不超過6小時。

根據Sea集團2018年第三季財報顯示，蝦皮購物在東南亞電商規模最大的印尼市場，創下單季訂單量6,370萬件，成為印尼最大的電商平台。而在印尼、馬來西亞、泰國，母嬰、3C電子、保健美容是崛起中的3大商機，蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽指出，母嬰商機的成長動能來自於年輕家庭習慣透過電商更有效率採購日常用品，在這3個國家的嬰幼兒品類，銷售成長率較前一季平均多出4成；3C電子用品則皆熱賣，其中高單價手機市剛起步，成長潛力大，3C周邊產品和相關配件也是熱賣商品；另外，在人民健康意識跟收入逐漸提升的條件下，保健和美容產品過去4季都有顯著成長，是前10大成長最快速的商品。

東南亞市場潛力雖不可小覷，但台灣商家要進軍卻不易，最主要原因在於對當地不了解，包括不知道要賣什麼、不熟悉當地基礎設施、不曉得該如何擬定策略。對於，馮時欽建議，不能把整個東南亞一概而論，而是要把各國分開來看，提供在地化服務，例如光是在越南，河內、胡志明市就呈現出兩個不一樣的市場型態，蝦皮也分別在兩地各設置辦公室應對，因此在選擇合適通路進入當地市場後，必須客製化調整，才能接地氣；其次是了解使用者及購買行為，才知道要推播什麼內容，以及什麼樣的折扣優惠、活動可以刺激消費；另外，線上購物不是完成購物就好了，而是要能提供體驗，鼓勵買賣家互動。