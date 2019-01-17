2019台灣電商趨勢　蝦皮：商品數量「準」比「多」重要

▲台灣電商市場近年在行動與免運大戰刺激下，帶動線上購物交易額連年高度成長。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

才剛邁入新的一年，今年電商將有什麼新戰場開啟，蝦皮購物認為，日用品銷售轉移到線上、商品在「準」不在「多」、電商不再只是電商，更是新媒體平台、電商網站首頁不再相同，這4大趨勢將是2019年電商發展需關注的重點。

蝦皮購物商業營運總監楊晨欣表示，2019年開始，台灣電商即將邁向下個階段的競爭，電商網站也將和傳統電商網站大不同，電商環境一直不斷變化，但不變的是服務、滿足用戶的需求，電商平台今年將不再只是線上購物的網站，更會是讓用戶更多互動、更多內容、更多娛樂體驗的新媒體平台。

趨勢1：日用品銷售將逐漸從線下移轉到線上

過去日用品由於購買週期短，民眾大多偏好於實體商家選購，幾大因素有效帶動日用快消品從線下轉到線上，包括 : 衛生紙之亂讓更多民眾了解日用品網購的方便、高齡社會來臨，網購送到府上，少去爬樓梯的不便、運費持續降低減少網購門檻等。尼爾森最新電商調查報告指出，台灣保健食品、紙尿褲、衛生紙的線上銷售皆呈現雙位數成長，今年將可看到日用快消品成長率持續大幅攀升。

趨勢2：商品在「準」不在「多」

過去以搜尋引擎導購為主的電子商務，商品數量越多就代表越多長尾流量和銷量，但是現今消費者更常使用社群平台或APP接觸商品資訊，商品數量多反而不重要，有時可能造成用戶搜尋障礙。國外可以看到亞馬遜將商品歸類，將各種商品來源像是新品、二手、價格區間等彙整於搜尋結果，方便消費者做出決策，今年台灣電商將可看到此趨勢逐漸出現。

趨勢3：電商將不再只是電商，更是新媒體入口

電商不再只是提供購買的平台，而會是新媒體平台與新入口，擁有高活躍用戶、停留時間長和用戶常回訪才是勝出的平台，越來越多的商品搜尋將會發生在購物APP中，非傳統搜尋引擎平台；越來越多APP內的直播，將成為新時代的TV，因此電商平台將開始逐步內建社群、遊戲機制和內容。

趨勢4：電商網站將不再是One Page For All

隨著AI與深度學習的技術，網站首頁的概念將重構，每個消費者連上電商平台看到的首頁都將不同，平台將會依消費者需求推薦不同的商品、量身打造網站首頁。

