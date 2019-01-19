網路書店玩10年挑戰　數據撈到強大心理勵志書暢銷不墜

▲博客來也玩起10年挑戰，回顧10年來年度暢銷書榜的變化樣貌。（圖／翻攝自博客來官網）

記者洪菱鞠／台北報導

最近各大社群流行起「十年挑戰（10yearschallenge）」，許多藝人、政治人物都在臉書、IG分享自己10年前的青澀模樣，而網路書店也來湊一腳，回顧10年來年度暢銷書榜的樣貌之外，更從數據發現朗達．拜恩的《秘密》強大到10年持續暢銷。

從2008年到2018年，比較10年前後的書市變化，從排行榜來看，博客來2008年度暢銷書TOP 10依序是：《吳永志不一樣的自然養生法》、《祕密》、《最後的演講》、《燦爛千陽》、《第56號教室的奇蹟》、《一定瘦》、《吸引力法則》、《美食鳳味 阿基師59元出好菜》、《追風箏的孩子》、《刺蝟的優雅》。

2018年度暢銷書TOP 10則是：《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》、《薩提爾的對話練習》、《王宏哲情緒桌遊書》、《起源》、《2018唐綺陽星座運勢大解析》、《可以善良，但你要有底線不當好人》、《原則》、《緣來，我愛你》、《我輩中人》、《真確》。

▲博客來2008年、2018年年度暢銷書TOP 10。

博客來從榜單觀察書籍類別變化的端倪發現，2008年以文學小說為熱銷大宗類別，且對年輕人而言，網路社群裡的討論，才是決定他們是否要購買一本書的關鍵，而當時站上總銷售本數達700萬本，平均每分鐘賣14本書；2018年則是統計年銷售超過1,500萬本書，不過熱銷書籍首度出現語言學習考試用書衝上TOP1，此外像是商業理財和親子教養書籍也成為銷售主要動能，突顯出年輕世代的焦慮與大人們的煩惱。

▲朗達．拜恩的《秘密》出版10年至今仍持續熱賣。

值得一提的是，博客來發現，朗達．拜恩的《秘密》很強大，持續暢銷10年歷久不衰，2008年總共賣出破40,000本，之後每個月都會進入心理勵志暢銷榜前100大，而以心理勵志類別來說，1個月能賣出千本即可稱為暢銷書，已是經典等級的《秘密》至今仍穩健銷售，統計2018年也有賣近4,000本，由於這本書講的是如何用吸引力法則正向思考，特別發現到一個有趣現象，就是只要有大樂透累積金額高的時候就會熱賣。