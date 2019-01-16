數學題答對獎金卻飛了　蝦皮拿10萬元補償1萬多用戶

▲蝦皮金頭腦搞烏龍，數學題答案弄錯，讓1萬多人拿不到獎金。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物常在社群推出娛樂遊戲與網友互動，15日晚間一場「蝦皮金頭腦」卻是讓網友怒罵「瞎爆了！」，有人發現一道數學題目答案設定錯誤，結果答對的人非但沒拿到蝦幣，還一度懷疑自己，反倒是選錯的人最後賺了100多元；對此，蝦皮今（1/16）針對受影響的1萬多位用戶發送蝦幣作為補償，但換算下來，平均一人僅拿到10元。

「蝦皮金頭腦」去年雙12期間創下64.5萬人次參與，蝦皮購物1月份再加開遊戲場次，而15日當天兩場不僅請來151林彥君擔任關主，還有獨家加碼萬元購物金，必須答對所有題目，最後才可以共同均分該場次的10萬元獎金，不過其中一道數學題，卻讓原本答對的一票網友被刷下來；根據網友特地從APP截圖畫面來看，引起爭議的就是「84和98的最大公因數為？」這一道題目，提供選項有「A.6」、「B.14」、「C.8」、「D.7」，當時其實有11,435人選了正確答案「B.14」，APP卻顯示「D.7」才是解答。

▲蝦皮金頭腦題目的答案出錯。（圖／爆料網友提供）

明明答對卻拿不到蝦幣，用戶氣得上蝦皮購物臉書粉絲專頁抗議，氣得留言「14啦還我錢啦」、「蝦皮笨頭腦」、「84和98的最大公因數是14，最大質因數才是7，數學有問題嗎？題目出錯請予以補償」、「我阿罵都說14惹」、「有沒有蝦皮出題人數學不好的八卦」、「這是我今天開春 聽到最好笑的 金頭腦笑話大家別吵了 他們只是五折打在答案上而已」。

蝦皮購物則表示，針對昨日(1/15)「蝦皮金頭腦」最大公因數答案錯誤一事，蝦皮購物除了針對昨日受影響的1萬多位用戶發送蝦幣作為補償外，下午也於社群發出道歉貼文並發送折扣碼，預計總補償金額超過10萬元。感謝用戶的支持，未來我們將更為審慎。