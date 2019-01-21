線上電玩展優惠狂　PS4直降3790元、Switch獨家價8999元

▲蝦皮電玩展將與2019台北國際電玩展同步上線，包括遊戲機、熱門遊戲片、電競周邊及遊戲點數等祭出好康優惠，預計將帶動任天堂主機銷量超過3倍成長、電競3C周邊產品及相關配件買氣成長高達5成。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2019台北國際電玩展將於1月24日起在世貿一、三館熱烈登場，看好玩家們的驚人消費力，線上電玩展也同步展開，蝦皮購物強打最狂限時優惠，PS4下殺近 4,000 元、任天堂Switch主機獨家下殺9,000元有找；東森購物推出「電玩藏寶圖」活動，消費滿3,000元再送400東森幣。

蝦皮購物統計，近兩個月內，任天堂明星大亂鬥、超級瑪利歐兄弟U、超級瑪利歐派對強勢稱霸電玩類商品熱搜關鍵字前3名，熱搜遊戲主機則以Nintendo Switch、PS4備受關注。

▲蝦皮電玩展推出Switch主機獨家下殺8,999元。（圖／蝦皮購物提供）

即將於1月24日起於線上同步推出的蝦皮電玩展，分別主打PlayStation4、Nintendo Switch、電競3C周邊、遊戲點數以及桌遊等5大專區，首波優惠祭出PS4主機搭配漫威蜘蛛人遊戲片罕見下殺3,790 元，再享旗艦店免運；熱門遊戲如最近引起熱議的惡靈古堡2（重製版）、空戰奇兵7等全面85折起；Nintendo Switch主機原價9,780元，蝦皮購物獨家價8,999元。

第二波促銷則於1月27日至30日展開，蝦皮將祭出電競周邊商品優惠64折起，包括Razer 黑寡婦終極版機械式鍵盤下殺64折、炫酷梟鷹造型華碩ASUS ROG STRIX無線電競耳機特價2,990元、Legion電競筆電Y530活動價29,990元，刷玉山銀行、台新銀行信用卡分期 0 利率，指定銀行登錄再享最高1,500元現金回饋，活動期間指定消費滿額使用折扣碼最高現省2,000元。此外，遊戲點數87折起、桌遊全面9折起，並於活動期間每天限量發送滿萬元享9折優惠、滿1,500元折扣券，讓喜好遊戲的族群可以省更多。

東森購物即日起至1月31日期間推出「電玩藏寶圖」限定活動，會員於活動期間登入帳戶即送179元折價卷，消費滿3000元登記送400東森幣，另外，凡消費登記再加碼送5%東森幣。