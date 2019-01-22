考量產業民生需求　竹市府建請台水公司緩漲水價

▲新竹工業區用水量較大。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府22日表示，台灣自來水股份有限公司今日將召開第18屆第20次董事會，市府於台水公司董事會擁有一席董事，由新竹市副市長沈慧虹代表，考量新竹科學園區及香山工業區用水量較大，將由沈慧虹於會中建請台水公司考量產業及民生需求，暫緩調整水價，台水公司、市府、產業界一同攜手拚經濟。

沈慧虹表示，去年12月下旬已有媒體報導，台水公司將於1月董事會提出水價調整評估報告，水價調整是重要民生議題，調漲議題引起外界討論，市民及產業界反映相關意見，相繼表達希望能暫緩調漲。

沈慧虹表示，2018年新竹科學園區每日用水約14萬2945噸，香山工業區用水量也相當龐大，水價調漲將增加生產成本，對產業界增加負擔。為反映產業需求，市府將於董事會提案暫緩調整水價，期盼一同拚經濟，顧民生，接地氣，呼應廠商需求，俾利產業整體發展。

沈慧虹說，新竹市長林智堅積極拚經濟，推動各項產業政策，包括「竹科X」科技廊帶及規劃香山精密機械園區等，近期也展開產業之旅，積極拜訪竹市傳產、製造業、農業等中小企業，勤走第一線了解產業脈動及需求。

未來市府將從土地取得、銷售平台、技術升級、資金等多方面著手，將產業界第一線的問題帶回研議，進一步與中央合作，協助解決廠商各項問題，多方面為地方產業找出路。