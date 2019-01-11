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竹市全面防範非洲豬瘟　林智堅指揮防疫演習

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▲新竹市府今（11）日上午於南寮漁港舉辦「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市府今（11）日上午於南寮漁港舉辦「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為全面防範非洲豬瘟，新竹市府11日上午於南寮漁港舉辦「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，演習由跨局處各單位聯合參與，自發現豬瘟疫情、通報且確診、挖洞焚燒並掩埋進行操演，新竹市長林智堅也前往鍾文畜牧場視察，畜牧場豬隻健康狀況與廚餘蒸煮環境皆良好，林智堅表示，演習視同作戰，防疫是全民工作，呼籲民眾謹遵不攜入、不購買、不棄置境外肉製品原則，共同努力將非洲豬瘟阻絕境外。

林智堅上午前往位於成功路上「鍾文畜牧場」視察，於民國78年建立的鐘文畜牧場，目前由第二代蔡姓業者經營，全畜牧場占地約5800平方公尺，林智堅視察場內約500頭黑豬健康狀況，目前健康狀況良好，每日作息正常。

林智堅隨後視察廚餘蒸煮設備，要求業者蒸煮環境需符合環保署規定，蒸煮時間為1個小時，鍋爐中心溫度達90度c，並務必落實每週環境消毒，及回收廚餘蒸煮環境，避免疫情發生。

演習於本日上午舉行，本此演習跨本府產發處、環保局、消防局、警察局及國軍聯合出擊，從發現豬瘟疫情開始模擬，並實際挖洞進行焚燒掩埋，可分為三部分，第一為畜牧場自我安全衛生管理，演出豬場安全衛生自主管理，第二為疫情爆發與調查確診，演出豬場通報疫情至送中央檢驗確診，第三為疫病防疫與警報解除，進行撲殺等工作。

現場由警察局維持秩序、消防局協助死廢動物屍體焚燒場地火勢控制，環保局同仁則執行環境衛生、焚燒屍體空氣監測，國軍執行搬運屍體及消毒工作，並實際派遣消毒車、警車、消防車及救護車參與演習檢疫、移置等相關步驟，詳盡實兵演練讓相關單位孰悉工作權責，並邀請在地養豬戶到場參與，了解防疫工作重要性。

林智堅表示，境外發生非洲豬瘟事件影響深遠，新竹市政府第一時間成立災防應變中心，成立廚餘養豬戶退場補助審議小組，並於9日宣布加碼廚餘養豬戶改用飼料補助，提升每頭補助至2500元，配合中央補助每頭豬可得2500元補助；另，後續廚餘處理，目前竹市每月廚餘量約1300公噸，尚在焚化爐處理範圍內，但也呼籲全民共同進行廚餘減量。

「防疫是所有國人的工作，共同努力將非洲豬瘟阻絕境外」林智堅表示，市府未來將持續落實中央防疫要求，提醒產發處加強輔導養豬戶消毒、環保局定期稽查廚餘蒸煮情形、加強廚餘減量，第一時間完成防備工作；但阻絕工作最重要，市府也將持續宣導民眾，呼籲不攜入、不購買、不棄置境外肉製品，將非洲豬瘟阻絕境外。

新竹市政府產發處長吳甲天指出，產發處與環保局將持續積極查緝廚餘養豬場，要求廚餘務必蒸煮至鍋爐中心溫度達90度時間達1小時以徹底殺死病毒。另有關廚餘改用飼料養豬，將造成過剩廚餘問題，將積極提出相關配套措施因應，包括：一、源頭減量：在家「吃多少、煮多少」，出外「吃多少、點多少」；二、廚餘水分瀝除，在回收前，將多餘水分瀝乾；三、製作堆肥回收再利用。

新竹市動保所表示，持續訪視養豬場消毒情形及豬隻是否有異常狀況，並請養豬場場主及執業獸醫師遇疑似疫情，務必立即通報1999或防疫專線03-5234853，亦呼籲民眾不購買、不攜入境外豬肉及加工製品，如發現來路不明的境外豬肉及加工製品，不要隨意棄置，應立即通報。

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關鍵字：新竹市豬瘟, 新竹市產發處

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