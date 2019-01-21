缺氧26min！這家醫院「太忙」沒照程序走　新生兒出生4天枉死

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

英國女子艾莉森（Alison）在2018年3月時產下一名男嬰，不過卻因為醫院致命性的錯誤決定，導致他的兒子在出生時有整整26分鐘沒有呼吸，腦部更受到不可康復的感染，在4天後拔除生命維持器死亡。

根據外媒報導，去年3月6日時，艾莉森的羊水破裂，並多次向醫生跟助產士請求動剖腹手術生小孩，但是醫院卻以「太忙碌」為由，鼓勵、要求產婦自然生產。醫生克勞克（Chorouk Kohler-Boureq）表示，當時有兩名產婦被歸類為緊急狀況，不得不優先考慮另一名孕婦，但是讓艾莉森自然產的這個動作，讓子宮頸中原本就存在的細菌被激發，並導致胎兒感染「羊膜炎」。

艾莉森的兒子出生之後，因為遭到細菌感染，使得腦部遭受嚴重的傷害，不僅無法呼吸，甚至失去了聽力跟視力，更有整整26分鐘的時間處於沒有呼吸的狀態。艾莉森說，她一直相信胎兒的狀況十分良好，院方曾說過小孩可能有一點感染的狀況，但是一切都會沒事，沒想到竟會發生這樣的事情。

該間醫院表示，若是當時工作人員依照正確的程序，能夠確認孕婦「所有的訊息」，男嬰現在應該還健康的活著。艾莉森的老公則稱，事發當時他很混亂，沒辦法好好釐清到底發生甚麼事，他只知道人類的大腦在缺氧10分鐘後會受到傷害，而他的兒子已經失去空氣26分鐘了。