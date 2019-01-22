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3℃湖邊「活埋」3周女嬰！爸媽深信「她被惡靈纏身」　竟狠心聯手遺棄

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▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

印度一對誇張父母日前聽信巫師讒言，相信自己剛出生3周的女兒被邪惡的靈魂附身，竟然在3度的低溫之下，將小女嬰活埋在一處池塘的附近，直到有居民經過該處並聽到女嬰哭聲，才趕緊將人挖出送醫。

根據外媒報導，這起荒唐的事件發生在印度北部北方邦的斯哈赫賈漢普爾（Shahjahanpur），當地居民在18日晚上約7點半時經過一處池塘，卻意外地聽到的哭聲，隨著聲源找去，竟發現一名女嬰被埋在土裡，而且當時的氣溫只有3度。

村民緊急將人從土裡挖出，隨後帶到警察局報案跟送院，幸運的是，女嬰雖然被找到時全身冰冷，但在經過治療後病情相當穩定。當地警察調查發現，這名女嬰的父母為一名30歲的男子跟一名28歲的女子，他們聲稱嬰兒被巫師認為有邪靈附身，必須與2名親屬一同埋葬；警方隨後逮捕了巫師、女嬰的父親、姑姑、姑丈等四人，而她的母親仍在逃。

當地警察局局長表示，這家人是密宗「tantrik」的信徒，他們相信女嬰被惡靈蟬聲，如果繼續存在在這個家庭，可能會導致家破人亡的狀況出現，所以才將小孩拿去埋葬。對此，找到女嬰的村民則稱，這樣的行為相當殘酷，這樣冷的天氣裡，怎麼能將孩子遺棄在這。

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