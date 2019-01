3℃湖邊「活埋」3周女嬰！爸媽深信「她被惡靈纏身」　竟狠心聯手遺棄

▲嬰兒示意圖。(圖/CFP)

國際中心/綜合報導

印度一對誇張父母日前聽信巫師讒言,相信自己剛出生3周的女兒被邪惡的靈魂附身,竟然在3度的低溫之下,將小女嬰活埋在一處池塘的附近,直到有居民經過該處並聽到女嬰哭聲,才趕緊將人挖出送醫。

根據外媒報導,這起荒唐的事件發生在印度北部北方邦的斯哈赫賈漢普爾(Shahjahanpur),當地居民在18日晚上約7點半時經過一處池塘,卻意外地聽到的哭聲,隨著聲源找去,竟發現一名女嬰被埋在土裡,而且當時的氣溫只有3度。

村民緊急將人從土裡挖出,隨後帶到警察局報案跟送院,幸運的是,女嬰雖然被找到時全身冰冷,但在經過治療後病情相當穩定。當地警察調查發現,這名女嬰的父母為一名30歲的男子跟一名28歲的女子,他們聲稱嬰兒被巫師認為有邪靈附身,必須與2名親屬一同埋葬;警方隨後逮捕了巫師、女嬰的父親、姑姑、姑丈等四人,而她的母親仍在逃。

當地警察局局長表示,這家人是密宗「tantrik」的信徒,他們相信女嬰被惡靈蟬聲,如果繼續存在在這個家庭,可能會導致家破人亡的狀況出現,所以才將小孩拿去埋葬。對此,找到女嬰的村民則稱,這樣的行為相當殘酷,這樣冷的天氣裡,怎麼能將孩子遺棄在這。

Shahjahanpur: An infant was rescued from a lake where she was allegedly thrown away by her relatives. S C Shakya, ASP Shahjahanpur says,"3 ppl arrested including father of child and a tantrik. Infant was thrown in a lake on advise of the tantrik, fearing bad luck as she was ill." pic.twitter.com/Smkofy1rC9