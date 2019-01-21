垃圾堆裡傳哭聲！工人挖出1.82kg嬰兒　差一步被「舀起倒掉」

▲小嬰兒被從垃圾堆救出。（圖／翻攝自推特／REZA）

國際中心／綜合報導

南非東部一處垃圾場工人日前在工作時，突然聽到垃圾堆內傳出一陣微弱的嬰兒的哭聲，立即停止動作，並從中挖出一名4磅（1.82公斤）的小孩。幸運的是，嬰兒的身體狀況非常良好，而警方則是在不久後找到嬰兒母親，該名母親患有憂鬱症，目前被當局指控遺棄兒童。

根據外媒報導，這起事件發生在於南非維魯蘭（Verulam）的一處廢棄回收廠裡，男嬰當時被包在一個塑膠袋內，並傾倒在垃圾堆的最上面，若是工作人員再晚一步發現，小嬰兒很有可能被其他垃圾車舀走，面臨死亡的命運。

工作人員在發現男嬰後連忙報警，並用毯子將小孩裹起送醫檢查，幸運的是，小嬰兒的身體狀況一切正常跟良好，而警方則是隨後對附近周遭的居民進行訪問，試圖追查出孩子親生母親。

報導中指出，當地一名31歲的女性被認為是嬰兒的媽媽，似乎是在浴室裡獨自生產過後將小孩丟掉，她被認為患有憂鬱症並在接受治療當中，而且還有一名11歲跟9歲的兒子和女兒。