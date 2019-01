垃圾堆裡傳哭聲！工人挖出1.82kg嬰兒　差一步被「舀起倒掉」

▲小嬰兒被從垃圾堆救出。(圖/翻攝自推特/REZA)

國際中心/綜合報導

南非東部一處垃圾場工人日前在工作時,突然聽到垃圾堆內傳出一陣微弱的嬰兒的哭聲,立即停止動作,並從中挖出一名4磅(1.82公斤)的小孩。幸運的是,嬰兒的身體狀況非常良好,而警方則是在不久後找到嬰兒母親,該名母親患有憂鬱症,目前被當局指控遺棄兒童。

根據外媒報導,這起事件發生在於南非維魯蘭(Verulam)的一處廢棄回收廠裡,男嬰當時被包在一個塑膠袋內,並傾倒在垃圾堆的最上面,若是工作人員再晚一步發現,小嬰兒很有可能被其他垃圾車舀走,面臨死亡的命運。

工作人員在發現男嬰後連忙報警,並用毯子將小孩裹起送醫檢查,幸運的是,小嬰兒的身體狀況一切正常跟良好,而警方則是隨後對附近周遭的居民進行訪問,試圖追查出孩子親生母親。

報導中指出,當地一名31歲的女性被認為是嬰兒的媽媽,似乎是在浴室裡獨自生產過後將小孩丟掉,她被認為患有憂鬱症並在接受治療當中,而且還有一名11歲跟9歲的兒子和女兒。

