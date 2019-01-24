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3筷子插地、罹難山友詭異現身！ 盤點「黑色奇萊」3大離奇山難

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▲▼奇萊山著名山難，邱高事件。（圖／中天新聞）

▲奇萊山著名山難，邱高事件。（圖／中天新聞）

網搜小組／綜合報導

近日「比基尼登山客」吳季芸在登山途中不幸墜谷，被發現時已是冰冷遺體，再度引起社會對山難、登山安全的關注。盤點台灣最神秘、最常發生意外的要屬位於南投花蓮交界的奇萊山，甚至有「黑色奇萊」之稱。其中發生在奇萊山的三大離奇山難分別為「清大登山社事件」、「陸軍官校事件」與「邱高事件」。

奇萊山位在台灣南投與花蓮的交界處，並以險峻地勢出名，加上氣候和雲霧多變，難以預測，是台灣發生山難最多的山區之一，加上許多意外都未找到人，更添神秘色彩。

1.1971年「清大登山社事件」

1971年7月21日，6名清大的和一名台大的學生組成了登山隊，打算攀登奇萊山，結果碰巧遇到颱風「娜定」侵台，大家決定先撤退，但只有台大的施姓學生順利回到松雪樓求救，最後搜救人員找到另一名學生，但剩下5人因為體力不支身亡，其中一人距離松雪樓僅剩下50公尺的距離。

事後，學校與學生為紀念罹難者，募資在奇萊山設置了避難山屋「成功堡」，不過此處因為地理位置的關係，變成了暫時存放罹難者遺體的地方，結果靈異事件頻傳。

例如曾有登山隊借住「成功堡」，結果看見清大登山隊的學生們，或是曾有山友寄了一封感謝信到清大登山社，沒想到信中指名要感謝的人是已經罹難多年的學生。

奇萊山（圖／取自wiki百科）

▲奇萊山時常發生山難。（圖／取自維基百科）

2.1972年 「邱高事件」

這是奇萊山上最著名的山難事件，東海大學畢業的邱高與其他兩位同學在當年8月24日相約一同登山，到了28日，一支登山隊在卡羅樓和奇萊主峰之間，發現登山手杖等物品，但無法得知主人是誰。到了9月10日，等不到兒子歸來的邱高父親選擇報案，結果發現入山、出山檢查哨沒有三人離開的紀錄。

之後確認掉落的登山手杖確實數於其中一位同學，當時全台動用了大量的人力資源，幾乎是整個山區都翻了一遍，但是至今都沒是沒找到人。有人發現疑似三人的腳印，但間距相當大，彷彿是被「不明物體」追趕著，最離奇的是，還有人發現地上插著三雙筷子，指向天空，根據原住民嚮導表示，這是「求救」的意思。

「邱高事件」自然也引發許多靈異傳言，其中一則就是有山友在拍照時，意外拍到可疑人影，而且還穿著和邱高友人同款的外套。不過，邱高事件也奠定了台灣山難搜救的系統。

►►►3雙筷子插地！3男大生消失「黑色奇萊」　46年無解的邱高事件

▲▼奇萊山著名山難，邱高事件。（圖／《玫瑰之夜》節目畫面）

▲邱高事件後來出現靈異故事。（圖／《玫瑰之夜》節目畫面）

3. 1976年「陸軍官校事件」

當年8月8日，8名陸軍官校的學生組隊攀登奇萊山，沒想到隔日就遇上「畢莉颱風」來襲，其中一名李姓學生體力不支又受傷，被安頓在一處山洞內，其他7人下山求救，最後只有一人抵達松雪樓報案。8人中有2人獲救，其餘被發現時皆已經凍死，原先被安置在山洞的李姓學生被發現身體蜷曲，已經死亡。

當時曾任台中市登山協會副理事長的林兩全也一同加入搜救行列，他事後表示，在發現李姓學生屍體的當晚，曾在營房外見到其魂魄，讓他不得不相信「另一個世界」或許真實存在。

由於山難頻傳，讓「黑色奇萊」更增添詭譎神秘的色彩，不過也有堅信科學證據的山友認為，由於在海拔2500公尺以上的高山待超過3個小時，非常有可能出現高山症，伴隨噁心嘔吐等現象，嚴重者更可能出現意識混淆、急性精神分裂、幻覺等等症狀，才會導致各種捕風捉影的故事發生。

▲▼G哥直升機落地,比基尼登山客。（圖／記者王亞志、陳以昇攝）

▲載著比基尼登山客「G哥」遺體的直升機落地。（圖／記者王亞志、陳以昇攝）

36歲的吳季芸綽號「G哥」，過去因與朋友打賭輸了就要穿比基尼在山頂拍照，開啟如此機緣，而獨特的作風也讓她被封為「比基尼登山客」。她在4年內成功挑戰百岳，換過至少97套比基尼，經常在臉書分享美照。但她近日攀爬中央山脈南三段不幸墜谷身亡，遺體吊掛3度受阻，23日終於在同富國中落地。

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關鍵字：黑色奇萊,奇萊山,山難,邱高事件

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