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路面塌陷「重摔40米深谷」　俄裝甲車3士兵殉職

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▲▼BTR-80裝甲運兵車。（圖／翻攝自維基百科）

▲BTR-80裝甲運兵車。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯一輛BTR-80裝甲運兵車18日（當地時間）從Tsabal山脈開往阿布哈茲途中，不慎翻入40公尺深的山谷，造成3名士兵殉職，另有2人受傷。傷者已被送往位於蘇呼米市的醫院，相關部門也已刑事立案，正在調查肇事原因。

根據外媒報導，裝甲車原本隨著隊伍行駛在路肩，路面塌陷才造成這起憾事。報導提到，經過初步研判，肇事原因可能是裝甲車的轉彎系統發生故障，不過最終結論仍需等待調查出爐。

此前也有一輛俄軍的T-80坦克因為運輸問題擱置在道路上。根據俄媒說法，事故發生在莫斯科西部的Naro-Fominsk鎮，坦克在車輛的運送過程突然翻落，導致地面嚴重受損。肇事原因疑為運輸車駕駛在轉彎過程犯下錯誤。值得慶幸的是，坦克並無攜帶彈藥，事故也沒造成人員傷亡。

▼T-80坦克。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯製的「不死戰神」T-80坦克（圖／達志影像／美聯社）

BTR-80於1986年啟動，用於取代蘇聯陸軍裝備的BTR-60/70等型號，負責支持火力和運輸作戰部隊。該型裝甲車能安排10個座位，可以乘載包括裝甲車指揮員、駕駛員和砲手以及7名士兵，並且配備強大的柴油發動機和裝甲，還大幅提升越野行駛能力。

BTR-80的砲塔安裝14.5公釐KPVT重機槍和7.62公釐同軸PKT機槍，能為攜帶輕型武器的步兵師提供有力支持。鑒於砲塔的偏離角度可達60度，以及採用1PZ-2光學取景器，該型裝甲車將可摧毀所有的空中目​​標。值得一提的是，輪胎採用防彈設計，即使遭到刺穿或者碎裂，整車也能繼續運行。

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