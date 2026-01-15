怪物來了！狼師藏身北市民生社區幼兒園　猥褻3幼童二審仍判8年

▲幼兒園狼師猥褻多名幼兒，二審判刑8年。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市民生社區內的幼兒園，日前爆發教保員陳羿翰猥褻多名兒童案件。陳男利用照顧幼兒或玩遊戲時，藉機伸手撫摸幼兒下體，猥褻得逞。檢方認定他猥褻4名幼兒，提起公訴，一審判刑8年。案經上訴，高等法院15日改認定他猥褻3名幼兒，但其中1人被害2次，因此高院15日仍將陳男判刑8年。可上訴。

判決指出，陳男在2023年6、7月間，在民生社區內某幼兒園擔任代理教保員。2024年3月到8月間，則到另一間幼兒園擔任教保員。他也在兩個幼兒園裡分別犯案。

2023年6、7月間，當時因為幼兒園的教師請產假，陳男遂應徵幼兒園代理教保員。某日午餐前，他藉故檢查身體，將一名年僅3歲的男童褲子脫下，並撐開男童臀部，撫摸男童下體得逞。

2024年3月後，他轉到另一家幼兒園工作時，在當年8月初先對一名4歲女童下手，伸手進女童裙子內撫摸下體；兩週後，又再度對女童下手猥褻。另外他也在這段期間內，某次在教室關燈玩遊戲時，對幼兒們說「怪物來了！」，藉機撫摸一名趴在地上的男童下體得逞。另外在當年5月間，有一名男童也指認說陳男藉著擦乳液的機會，將乳液擦在男童下體，猥褻得逞。全案因幼兒們回家後告知家長，因此爆發，陳男火速遭解雇，檢警介入偵辦，陳男也因此遭起訴。

法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱是照顧幼兒時所必要的身體接觸，還說除了幼兒單一指認以外，沒有其他客觀證據佐證；學校的老師、其他幼兒也沒有人能證明他猥褻幼童。但法院經過調閱其他證人的供詞後，仍認定陳男有罪，一審法院認定他猥褻4名幼童，判處有期徒刑8年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為陳男確實猥褻3名幼童，其中兩度撫摸女童下體的部分，高院認為犯意、行為各別，應分論兩個罪刑。不過高院也認為他藉擦乳液猥褻男童部分，查無實證改判無罪。全案於15日宣判，高院仍將陳男判處有期徒刑8年。