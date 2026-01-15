收176萬施壓5人事案！刪監視器滅證　澎湖前議長二審改判7年半

▲澎湖縣前議長劉陳昭玲涉貪遭判刑。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾創下六連霸紀錄的澎湖縣前議長劉陳昭玲及祕書陳淑美貪污案，澎湖地院一審依犯公務員共同犯下對職務收受賄賂罪，判處劉陳昭玲有期徒刑應執行10年2月，褫奪公權6年；陳淑美應執行3年10月，褫奪公權3年。全案上訴後，高雄高分院今（15）日二審宣判，劉改判7年6月，陳改判2年8月。

判決指出，劉陳昭玲自2017年至2021年間，涉嫌向澎湖車船處施壓預算、高富珊人事案，並介入文光國小校護徐惠真人事案、消防局小隊長許芳雄、廖偉嘉推薦陞遷、衛生局課長曾筱芸遷調人事案等，共5案6罪，收受贓款共176萬元。

劉陳昭玲、陳淑美2023年3月起遭羈押禁見至7月初，經檢方偵查終結提起公訴，並移交澎湖地院審理，劉陳2人均坦承犯行，法官裁定劉陳昭玲1000萬交保，之後劉陳昭玲也辭去議長職位。

一審澎湖地方法院法官審酌劉陳昭玲、陳淑美於遭檢調機關搜索偵訊前事先獲悉消息，竟聯繫行賄者勾串退還賄款，更刪除議會監視器畫面，偵查中起初仍否認犯行，事後才改口認罪並繳回全部犯罪所得，依犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之對於職務收賄罪，判處劉陳昭玲有期徒刑應執行10年2月，褫奪公權6年，另因陳淑美不具公務員身分、自白並繳回犯罪所得，並適用證人保護法減刑，處應執行3年10月，褫奪公權3年。

全案上訴後，高雄高分院今日二審宣判，劉陳改判7年6月褫奪公權4年，陳改判2年8月褫奪公權2年，仍可上訴。