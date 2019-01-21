鄭文燦兌現承諾　桃園3款好茶今年起桃機免稅店買得到

▲桃園3款好茶，今年起桃機免稅店買得到。（圖／彭慧婉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦年餘前，向桃園茶農、茶商承諾，爭取桃園好茶在機場免稅店銷售，果然兌現！市府農業局21日舉辦「桃園好茶．茗香國際」宣傳活動指出，今年本月起，在桃園機場免稅店，可以買到透過專業評鑑比賽、精選出的「桃映紅茶」、「桃園好茶-優質紅茶」及「拉拉山高山烏龍茶」3款桃園好茶！

農業局長郭承泉說，2017年12月間，市長鄭文燦於出席桃園市茶商公會會員大會指出，他有一回出國考察於桃園機場免稅店的賣茶專區，竟發現沒有賣桃園好茶。鄭文燦於會中主動向茶商表示，將協調機場相關單位，於免稅店賣桃園好茶，並採購桃園好茶，增加茶農及茶商的收益。

▲▼桃園3款好茶，今年起桃機免稅店買得到。（圖／彭慧婉提供）

如今經鄭文燦市長向相關單位爭取，今年開始，出入機場的旅客都可在免稅店買到3款的桃園好茶，而桃園好茶在免稅店展售，更代表著機場對在地茶農和茶商的照顧，也將使桃園好茶廣開國際知名度。

桃園市茶商公會理事長邱國雄指出，該會於2016年開始舉辦「桃園好茶」評鑑比賽，同時鼓勵會員，配合茶改場推動的茶葉相關專業認証考試，推動茶文化。近年來，在市府、市農會及茶改場全力推廣輔導下，茶農提昇製茶技術，質量日優，獲市場肯定，桃園好茶漸於市場佔有一席之位。

邱國雄說，桃園好茶-優質紅茶、拉拉山高山烏龍茶以及桃映紅茶，三款茶葉以透亮的茶色和清新的芳香及回甘的滋味，讓人神遊其中。桃園好茶優質紅茶滋味圓潤、蜜香醇和，入口後回甘生津，走向品牌化；拉拉山高山烏龍茶，茶湯密綠色，滋味綿延回甘，為茶界佳話；桃映紅茶，桃花與紅茶湯色相映，取名字詩人崔護詩句「去年今日此門中，人面桃花相映紅，人面不知何處去，桃花依舊笑春風」。