過年壓歲錢用白信封裝！台、韓農曆春節習俗除夕起每天都不一樣

▲韓國人在春節的時候會換上韓服向長輩拜年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者鄭鈺鈴／綜合報導

農曆春節就快到了，台灣人、大陸人過節氣氛濃厚，南韓也一樣！韓國春節與中秋節是一年當中最重要的2大節日，他們會利用3天假期返鄉過節。《ETtoday新聞雲》整理了幾項韓國人在過年期間必做的事，讓大家了解台、韓不同的過年習俗。

▲在韓國，祭祀所準備的水果有必須「去頭去尾」的習俗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

正月初一台灣人為了搏得好彩頭，會在凌晨拜神明、中午拜祖先，韓國春節則是清晨祭祀祖先，這個習俗稱為「茶禮」。茶禮所祭祀的食物準備以及擺放的方式都各有學問，不僅水果必須「去頭去尾」以表示對祖先的尊重，像是蘋果和水梨會把頭尾切掉，只留中間擺上桌。

擺設也要遵循「棗栗梨柿」、「魚東肉西」、「頭東尾西」、「紅東白西」、「生東熟西」、「碟東盞西」、「左脯右醢」、「左羹右飯」、「乾左濕右」和「男左女右」等規定，這些通常由女生來負責打理，尤其媳婦不能缺席。

台灣人領取壓歲錢的時間是在除夕夜吃年夜飯時，韓國人則是在祭祀完祖先後換上韓服進行「歲拜」，晚輩會以跪拜的行禮來向長輩拜年並領取用「白信封」裝的壓歲錢，這點與台灣人的「紅包」文化非常不同。

▲年糕湯也象徵著長壽，新年第一餐喝完年糕湯就多長一歲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

台灣人過春節吃「年糕」，因「年高」的諧音代表著年年高以及有長壽之意，韓國人則是吃「年糕湯」，而且要在春節的第一餐吃。韓國人們崇尚太陽以及純潔的白色，白色的年糕片代表著太陽，而年糕湯就是象徵著辭舊迎新，新年的第一餐吃年糕湯是為了迎接太陽的光明和萬物更生的純潔，另外，韓國人認為吃完年糕湯就等於又多了一歲，因此就有人說到，新年時如果不喝年糕湯，這一年就無法長大。

▲韓國的傳統民俗技藝表演。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在娛樂方面，台灣人們喜歡於農曆新年假期間聚在一起打麻將、擲骰子、玩牌等等，在韓國也有一些傳統的民俗遊戲，有擲柶戲（又稱柶戲或是尤茨）、玩花牌，甚至更有一些特別的戶外活動，像是踢毽子、打陀螺、投壺、放風箏等等，家人聚在一起放鬆心情，迎接福氣、送走厄運的意思。