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社會 社會焦點 保障人權

女開車衝進水圳受困2小時　警官晨跑經過協助脫困

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▲謝女因路況不明將車衝入2層樓深的水圳中。（圖／大園警分局提供）

▲謝女因路況不明開車衝入2層樓深的水圳中。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市27歲的謝姓女子20日清晨開車外出訪友，疑因天色昏暗、不熟路況，不慎衝邊坡捽進深達2層樓乾枯水圳裡，在受困2小時，幸好遇到大園分局警務員劉福聰晨跑經過有人喊救命，立即通知救護人員前來協助，所幸經送醫後謝女已無大礙。

▲救護人員以擔架抬出謝女送醫治救。（圖／大園警分局提供）

▲救護人員以擔架抬出謝女送醫救治。（圖／大園警分局提供）

劉福聰表示，當天經過大園區開和路128號附近時，隱約聽到有人在喊救命，一行人循著求救聲的方向走去，發現一輛車四輪朝天翻倒在乾枯的水圳裡，車旁邊還有一名受傷的謝姓女子，用虛弱的聲音不斷求救。由於該處水圳將近2層樓高，光憑他們4個人無法將謝女救起，只好趕緊通知大園所員警及救護人員前來協助，所幸謝女身上雖有多處擦傷但意識仍清醒，經送醫治療後已無大礙。

▲警官劉福聰(左２)與友人晨跑協助受困民眾。（圖／大園警分局提供）

▲警官劉福聰(左２)與友人晨跑協助受困民眾。（圖／大園警分局提供）

謝女表示，清晨4時許開車行經開和路128號附近時，因天色昏暗、路況不熟，沒注意到該處是個大彎道，便將車輛直直開進水圳裡，但因清晨時段人車稀少，不論她如何求救都沒人發現，就這樣在寒風中受困了2個多小時，還好有員警經過發現，否則真不知道該怎麼辦才好，很感謝員警的熱心協助。

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