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社會 社會焦點 保障人權

保時捷辣妹曝「發便當」逃死劫！ 關鍵原因讓她手刀再買一輛付現

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社會中心／新北報導

北宜公路26.6公里處10日下午發生一起翻車意外，當時陳姓正妹開保時捷Cayman 987載閨蜜出門，不料途中意外翻覆，好在2人奇蹟似只受輕傷。陳女事後透露，她之所以死裡逃生，除了每月自掏腰包發300個便當給遊民積陰德，另一方面也歸功於保時捷很安全，所以她出院後立刻買了一輛保時捷Boxster，當場全額付現。

「翻車當下覺得好像要死了，人生跑馬燈都出來了！」回憶當時狀況，26歲陳姓正妹心有餘悸，因為她開著Cayman 987載姊妹淘從新店要到宜蘭遊玩，但行經事故路段過彎時不知為何撞上小山丘，導致車輛失控自撞山壁、在半空中翻滾三圈，最後180度仰倒路邊，幾乎半毀。奇蹟的是，她只有手部擦傷，蕭姓好友頭部受傷。送醫後皆無大礙。

▲▼保時捷正妹駕駛曝光，表示自己只是一個小人物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲陳女相信，是她每個月發300便當積陰德，才得以逃過翻車死劫。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳姓正妹認為，她每個月都會做愛心，坐火車環島發便當給遊民，或許是積了陰德才毫髮無傷，與同車閨蜜逃過一劫。不過，除了行善做愛心外，保時捷車體堅固安全也是一個原因，所以她出院後特別再買了一輛同廠牌的車。

她解釋，這些錢都是自己賺來，過往曾開過5間美甲店，後來當保險業務還身兼翻譯，因此存下不少積蓄，加上這次買的Boxster是二手，所以約100萬元就入手。

▲▼一輛保時捷跑車經過石碇區時被小山丘擊落翻覆，車上2名女子送醫。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲保時捷北宜翻覆，2人幸運輕傷。（圖／記者林煒傑翻攝）

陳女透露，經歷這次恐怖的翻車意外，她跟蕭姓友人的情誼不僅變得更加堅定，甚至還一起到台中南天宮結拜，但她沒想過只是把心情跟過程發在臉書，竟會登上媒體版面，甚至引來酸民的冷嘲熱諷。

陳女強調，她不怕酸民，因為她「行的正，坐的端！說真的我就是一個小人物，我開什麼車、我什麼背景也不重要，我也是被家人罵了一頓」，希望大家可以體認到行善的重要，多做善事，不用關注她這個小人物。

▲▼北宜公路車禍撞壞保時捷，駕駛陳女出院後立刻再買一輛，全額付現。（圖／翻攝臉書）

▲陳女出院後立刻再買一輛二手保時捷，全額付現。（圖／翻攝臉書）

▲▼保時捷正妹駕駛曝光，表示自己只是一個小人物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲陳女身材修長姣好，強調自己只是一個小人物。

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關鍵字：保時捷,翻車

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