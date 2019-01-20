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北京世園會倒數百日！　中國館採「如意」造型全園啟用5G

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▲▼北京世園會。（圖／新華社）

▲中國館空拍畫面。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

北京世界園藝博覽會19日進入百日倒計時。備受矚目的中國館目前已經完工，「如意」造型的它以節能環保為設計理念，並融入科技元素，大部分展館位於梯田之下，底層展廳釆用覆土被動房技術，以減少能源損耗。此外，本屆世園會將充分展示5G通信技術，在遠程醫療、無人駕駛等多行業進行應用示范。

據《中新社》報導，北京世園會的核心建筑由「四館一心」組成，即中國館、國際館、生活體驗館、植物館和演藝中心。目前，四個場館均已進入展陳布置階段，布展團隊也已進入前期準備。此外，每個館的名稱都與其外形設計和功能用途相對應，其中，中國館呈半圓月弧形，外形像傳統吉祥物「如意」，因此取名為「錦繡如意」。

中國建筑設計研究院建筑師黎靚表示，目前，中國館主體建筑已經完工，將於3月驗收，屆時會成為首個整體亮相的場館。

▼工人們在為中國館做最後的佈置。（圖／中新社）

▲▼北京世園會。（圖／中新社）

中國館總建筑面積2.3萬平分公尺，分為地上兩層和地下一層，以節能環保的設計理念，大部分展館置於梯田之下，利用梯田大型覆土建筑結搆的保溼隔熱性能，降低建筑物釆暖降溫能耗。

中國館是一座融入科技元素的綠色建筑，屋頂設置雨水收集系統，場地採用透水鋪裝，地下設雨水調蓄池，經回收處理後的雨水可用於梯田灌溉，形成生態微循環。此外，底層展廳釆用覆土被動房技術，利用地道風，降低冷氣使用能耗。該館的鋼結搆屋蓋安裝有1024塊光伏玻璃，光伏可以發電提供整個場館使用。

中國建筑設計研究院建筑院院長景泉表示，「中國館是一個『有生命、會呼吸』的建筑，充分體現了因時就勢、因地制宜的中國傳統建筑理念和中國智慧。」

▼中國館空拍照片。（圖／新華社）

▲▼北京世園會。（圖／新華社）

此次北京世園會將在4月29日至10月7日舉行，是繼1999年昆明世園會和2010年上海世博會後，大陸舉辦的級別最高、規模最大的國際性博覽會。此次博覽會以「綠色生活，美麗家園」為主題，園區面積約503公頃（約5.03平方公里），計划建設41個室外展園，預計全部展園建設將於3月底完成。其中，國際展園中，有36個國家展園已經進行建設，還有5個正在做前期準備。

據世園會組委會聯絡小組辦公室主任馮耀詳介紹，目前，已有110個國家和國際組織書面確認參展，120餘個非官方參展者確認參展，是歷屆世園會參展國家和國際組織最多的一屆，也是歷屆世園會園藝概念最廣泛的一屆。

▼國際館。（圖／新華社）

▲▼北京世園會。（圖／新華社）

在園藝展覽展示方面，首次將園藝展示拓展到花、果、蔬、草本大園藝范疇，園區內將建百果園、百蔬園、百草園等各具特色的展園，遊客在此不僅可以感受到異國風情，更會體驗到來自中國最北端、最南端各種不同的園藝植物帶來的藝術感受。

此外，世園會將以物聯網和5G為「神經」，以大數據與人工智能為「大腦」，將傳統園林的藝術展示舞台，變成人、科技、自然與文化有機結合的和諧環境。世園會將充分展示新一代5G通信技術，並在遠程醫療、無人駕駛、無人物流和無人機等多行業進行應用示范。屆時，遊客能在園區體驗到機器人講解員、機器人咖啡師和機器人保提供的優質服務。

▼蝴蝶造型的演藝中心。（圖／新華社）

▲▼北京世園會。（圖／新華社）

▼植物館內種植了多樣稀有植物。（圖／新華社）

▲▼北京世園會。（圖／新華社）

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關鍵字：世界園藝博覽會,北京世園會,中國館,錦繡如意,如意,5G

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