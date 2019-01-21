活化安平商港創新頁　日籍客輪「太平洋維納斯號」首泊安平港

▲日籍客輪「太平洋維納斯號」首度泊靠安平港，台南市長黃偉哲親自率員歡迎，並致贈首航紀念牌給船長松井克哉，期盼還有更多的下一次造訪台南之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南魅力無窮！日籍客輪「太平洋維納斯號」首度泊靠安平港，台南市長黃偉哲21日親自致贈首航紀念牌給船長松井克哉，期盼還有更多的下一次造訪台南之旅，尤其是該客輪是以中高年齡層為主的旅客；而適逢農曆過年即將到來，包括即將登場的月津港燈節都很適合旅客到訪。



市府精心安排民族舞蹈迎賓，增添首航高潮；黃偉哲指出，熱忱歡迎數百位的觀光客來到台南。台南是很熱情好客的，市府拚觀光的用心大家也都感受得到，不管是團客或自由行，都希望他們能飽覽台南的風光，接受台南熱情市民的接待。





值得一提的是，旅客陸續通關後，展開致贈紀念牌儀式，黃偉哲市長與台灣港務公司高雄分公司陳劭良總經理分別致贈劍獅、首航紀念牌給船長松井克哉，並向旅客們表達最誠摯的歡迎之意，簡單隆重。



松井船長指出，聽聞「沒來過台南，就代表沒來到台灣」因此這次能靠泊安平港備感興奮，以至於上午7時不到就來到安平港，而該客輪以中高年齡層旅客為主，所以在行程安排上多選擇東南亞溫暖國家為主。



黃偉哲趁勢行銷台南好山好水以及小吃，特別推薦農曆年節即將到來，台南市府會舉辦一系列春節活動，舉凡月津港燈節，3月登場的台灣國際蘭展，都很適合參訪。

經發局表示，「太平洋維納斯號」係屬日本大阪籍中大型郵輪，亦是近10年靠泊安平港之大型郵輪，也是首艘由日本啟航並靠泊安平港之大型客輪，船重2萬6518噸、船長183公尺，屬於以日本頂級遊客為目標市場之精緻、高價位遊輪，此航次帶來400名旅客，多以日本籍為主，這次航程針對臺灣各大港口中選擇靠泊安平港，路線規劃從日本神戶啟航後抵達安平港，展開台南市區一日遊觀光行程後，預計下午6時離港，前往菲律賓。