花蓮歲末晚會掀高潮　吳萼洋透露明年傳唱歌曲是...

▲以「蜂蜜檸檬」保健養身的吳萼洋，與歌手李麗芬合唱「愛江山更愛美人」，選舉期間人人傳唱的經典歌曲，再度引爆話題。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮太平洋觀光節在歲末31日晚間於六期重劃區熱力登場，由ASA、陳夢晨、袁詠琳、楊程鈞、黃國倫、SASA、盧學叡、ERIKA、子閎‧明杰、羅平、李麗芬、吳萼洋、阿喜、JR、畢書盡及蕭秉治（廷廷）等實力派歌手熱力獻唱，新任縣長徐榛蔚與現場超過五萬名歌迷一同倒數，迎接嶄新的2019年。

徐榛蔚晚間先走訪鳳林鎮民廣場與太巴塱祭祀廣場的跨年晚會，親切地與鄉親一一握手、擁抱，象徵揮別過去一年的不如意、不順心，迎接美好的一年。今晚花蓮各鄉鎮舉辦跨年晚會，徐榛蔚也從南到北趕場，與鄉親歡度新年，期盼鄉親們更團結，攜手同心，共創美好的幸福城市。

▲花蓮縣長徐榛蔚帶領全場倒數跨年。

以「蜂蜜檸檬」之說保健養身的台北市長參選人吳萼洋，此次也與意外再度走紅的歌手李麗芬合唱「愛江山更愛美人」，選舉期間人人傳唱的經典歌曲，今晚再度引爆話題；當2人合體演出結束後，主持人再度要求吳萼洋能否透露明年點播的歌曲是那一首，當吳萼洋從口中唱出：「聽 海哭的聲音 嘆惜著誰又被傷了心 卻還不清醒一定不是我 至少我很冷靜可是淚水 就連淚水也都不相信」，相信大家應該知道明年主辦單位要邀請哪位大明星來合體了吧？

▲300秒璀璨星空秀照亮東大門夜空。

晚會壓軸則是韓系偶像歌手畢書盡，擁有帥氣的外型，加上獨特的韓語音調，是新一代的偶像歌手，他演唱「Be your light」、「Action go」、「Come back to me+Baby don't」、「無畏的明天」及「逆時光的浪」等多首歌曲，收放自如、具節奏舞感。前MP魔幻力量主唱蕭秉治重新出發，深情演唱「愛過你有多久就有多痛」、「我還是愛著你」、「我好想好想你」及動感舞曲「射手」，大秀音樂才華的他，讓全場歌迷隨著音浪揮動五彩螢光棒，再度掀起一波又一波的高潮。

▲甜美歌手陳夢陳。

在太平洋觀光節的跨年時刻來臨之前，徐榛蔚率局處首長與鄉親大跳「來去花蓮」廣場舞，隨後更邀集多位歌手倒數迎新年，300秒璀璨星空秀照亮東大門夜空，許多人感動相擁、互道新年快樂，告別難忘的舊歲，迎接美好的新年。鄰近會場的東大門夜市，來自國內外遊客大啖在地美食之餘，還能聆賞演唱會及街頭藝人演出，度過難忘的元旦假期。

▲晚會壓軸韓系歌手畢書盡。