失智老翁機車沒油夜深未歸　白河警搜索尋回

▲台南市白河分局動員警力及協勤民眾，搜山平安尋獲患有失智症的83歲廖姓老翁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營區一名失智83歲廖姓老翁，騎機車外出後未歸，家屬遍尋不著，深怕夜間氣溫驟降老翁在外會發生失溫危險，晚上7時39分向白河分局警方報案請求緊急協尋，警員鄭光育、何孟家發動協勤民力，配合分局支援警力分別在山區搜尋，終在晚上9時30分，在東山區174線46.3公里處找到心疲力竭的廖姓老翁。

警方調查患有失智症的廖姓老翁獨自騎機車外出未歸，家屬遍尋不著，即向警方報案請求協尋，警方調閱手機最後發話位址，出現在台南市東山區南勢里下南勢段642-2地號，立即通報白河分局東原派出所協尋，東原派出所所長王敦平獲報後，立即指派警員鄭光育、何孟家及協勤民力數人配合分局支援警力分別駕乘汽機車，沿174、175線及105-1線展開搜尋，終於晚上9時30分由警員鄭光育在東山區174線46.3公里處，發現老翁心疲力竭地迎面走來。

鄭員下車詢問該名老翁住何處，該名老翁僅回答柳營，並稱因機車沒油只好徒步行走，鄭員經由該名老翁之年齡、住址、穿著等特徵，並以警用M-police行動電腦辨識，確定是為家住柳營區的廖姓失智老翁，立刻將該名老翁載回派出所妥善安置，通知其家屬前來將老翁平安護送返家，家屬對於警方能以積極處事、視民如己的態度，在不到2小時就能尋獲老翁而深表感激、讚許，更對警方待人耐心與關心，表達最深刻的敬意。

白河分局東原派出所所長王敦平表示，每一位協尋的失蹤人口，不論是上至失智老人；下至兒童少年，家屬一定都是心急如焚、格外憂心，對此警方能夠做到的是秉持著同理心，全面積極協尋，以最短的時間讓失蹤者能夠安全返家，充分展現警察熱心助人、視民如己的精神。