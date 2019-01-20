白河警小小警察體驗營　小朋友快樂體驗連3場

▲台南市警白河分局1月20日上午在白河運動公園辦理小小警察體驗營活動，讓兒童親自體驗，留下難忘的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局1月20日上午在白河運動公園辦理小小警察體驗營活動，在家長陪同下，穿上小小警察制服及騎上小小哈雷重型機車，十分帥氣，讓兒童親自體驗，具趣味性、教育性且寓教於樂的休閒活動，留下難忘的回憶。

若錯過今日小小警察體驗營活動，白河分局另於21日及25日，於東山區碧軒寺旁東山分駐所、東原老人活動中心前廣場舉辦，歡迎家中有幼兒園及小學低年級的家長帶著小朋友一起前來參與活動。

本次活動舉行適逢假日，小朋友換上帥氣的小警察制服模樣逗趣、可愛，直呼「好開心!真的好好玩」、「警察叔叔好帥氣，我以後也要當警察!」；活動中透過「交通安全」、「婦幼關懷」等議題實施宣導，宣導兒童安全守則，提升人身安全觀念，強化兒童自我防衛能力，以預防被害案件發生。

白河警察分局分局長斯儀仙表示，交通及法律概念要從幼時札根，從小灌輸正確的知識不僅可保護自身的安全，亦可影響父母親的行為，當父母不守交通規則時，小朋友有了正確觀念就會提醒家長保護用路人行的安全；另外最近這一週來有許多社會矚目兒童遭虐新聞，這類兒虐、家暴多發生在家內，民眾要有「雞婆」態度，「如果聽到鄰居小孩淒厲哭喊，伴隨大人打罵，應馬上通知警方或社政單位」，左鄰右舍都要提高警覺，若發現疑似兒虐，可去電110報警或113全國保護專線詢問，每一位兒童都像小天使一樣，確保兒童安全，平安快樂的長大很重要。