新竹市最「南」的小學　在地素材DIY打造「隘米遊樂園」

▲黃甯建築師利用在地素材DIY打造竹編「隘米遊樂園」。（圖／新竹市政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

位於新竹市最南端的南隘國小，位於產稻區域，學校緊鄰稻田，發展出「隘米學園」的特色課程外，更利用隨手可得的稻草和竹子裝置校舍，由大學生帶著小學生，共同設計出竹編外牆、竹編雞舍、竹製足球門及校門，使校園全面翻新，讓學校成為竹與稻的「隘米遊樂園」，不僅在硬體上改造校園環境，更從軟體著手改變教學方式，提升學生自主學習，讓學校成為學生的「知識遊樂地」。

▲黃甯建築師帶同學討論情形。（圖／新竹市政府提供）



「一粒米改變一所學校，也把學校和社區緊緊相連。」賴黃宗校長說，南隘地區為新竹重要之稻米產區，以烏尖米聞名全台，南隘國小將善用在地特性，以食米教育做為特色課程，每年插秧收割已成為例行的儀式，也走出校園和社區連結，在學校師生與社區人士的共同發想下，將打造學校成為一個竹與稻的「隘米遊樂園」。



「我們想把南隘的老舊校舍用竹子包起來，打造世界級的特色小學，我們希望這所學校由小朋友設計，大人來實現。」家住南隘社區且任教於朝陽及聯合大學的黃甯老師表示，他感受到南隘國小的改變，也帶著大學生投入社區，主動建言南隘國小將竹編藝術帶入校園，陸續完成隘寮城堡、稻草編牛、竹編雞舍、竹製足球門及竹編校門等等，讓學校成為正真的竹與稻的「隘米遊樂園」。

▲社區人士與學生共同制作草編牛。（圖／新竹市政府提供）

黃甯老師是新竹人，約7年前搬到南隘社區，他說南隘是一個很美的地方，可是外界知道的人不多，他希望透過大學生、小學生與社區，一起共同改造學校成為社區的地標，吸引更多人來南隘，認識新竹市還有這麼美的一塊田園，同時讓孩子們也在參與過程中，關心自己的生活環境。



在黃甯老師的引領下，大學生們帶著國小生開始重新觀察學校，找出最喜歡的空間，加上自己的想像力，設計小朋友的遊樂園。「看到小朋友拿著捲尺丈量校舍，這就是做中學的教育。」賴黃宗校長表示，竹編藝術包括中隘樓的竹編外牆、巨大的南隘稻草編牛、竹編雞舍、竹製足球門及竹編校門，利用很少的經費及環保竹材就使得校園景觀全面翻新，宛如自然的遊戲場。

▲隘寮城堡。（圖／新竹市政府提供）



「我們學校變超好玩的。」五年級的黃品茵同學表示，在和社區叔叔和大學生哥哥姐姐們的合作下，讓學校變的很不一樣，我們的竹編球門除讓我們踢球外，還可以養雞一點都不浪費，現在上學看到這些竹編建築，讓我好驕傲，南隘國小的竹編藝術是獨一無二的。



學校的這份執著，讓周遭的中隘社區也加入特色改造行列，「隘寮是地方的精神意象」中隘社區發展協會劉秋玉總幹事表示，學校與社區合作將一層樓的中隘樓規劃成「隘享基地」，樓下是學校與社區共享的社區資訊站與共讀站，並邀請竹松社大開辦社區課程，樓上則利用竹子編製隘寮城堡並經營食農綠屋頂，讓學校與社區合為一體。

▲竹編校門。（圖／新竹市政府提供）



教育處李芳齡處長表示，市政府近年來積極推動「新校園運動」，致力改善學校基礎設施、提升環境品質，藉由建設完善教育環境，希望給孩子更優質的學習空間，也讓孩子有發揮創意的環境，期待未來有更多的學校投入美感及創意教學，打造更具特色的知識遊樂地。

▲協助完成校門的大學生在竹編校門前合影。（圖／新竹市政府提供）