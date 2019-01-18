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顧3天猝死！彰化4月大女嬰「全身發紫」亡　托嬰中心拒給監視畫面

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▲1名4個月大女嬰送托嬰中心照顧3天後，全身發紫猝死，送醫仍救不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲1名4個月大女嬰送托嬰中心照顧3天後，全身發紫猝死，送醫仍救不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化一名4個月大的王姓女嬰被送往員林某知名托嬰中心照顧，沒想到3天後全身發紫送醫不治。家屬指控，托嬰中心完全不提供監視器畫面，讓他們非常氣憤，甚至以「照顧嬰兒」很忙為由，拒絕對外回應。

王姓女嬰家屬表示，平常找顧女嬰的阿嬤因手術關係，這才將女嬰送到政府立案的托嬰中心照顧；沒想到短短3天時間不到，女嬰9日到托嬰診所後，突然全身發紫，現場由托嬰中心人員實施CPR3分鐘無效，送醫前就停止呼吸心跳，不治身亡，且遺體全身發紫。

據悉，該間托嬰中心還有幼兒美語學校，位在彰化員林市，是知名度很高的幼兒園，官網上仍寫上「政府立案合格保母」，對外宣稱有 24小時全程監視系統，提供網路視訊監控嬰兒的狀況，但在官網上已經無任何訊號也無法連結開啟。

▲▼印度16個月大女嬰一天狂吃48餐，重達25公斤。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲家屬要求看監視器畫面，托嬰中心卻拒絕提供。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

檢方指出，初步相驗結果，肺部有水腫、心肌異常，懷疑有心肌炎，已解剖女嬰，研判無外力造成的傷勢，但女嬰生前有鼻塞、疑似感冒症狀，也不排除可能是嬰兒猝死症候群。但家屬質疑女嬰死因有隱情，目前員林警方初步調查無外力介入，死因仍待釐清。

此外，記者去電該托嬰中心，只說「照顧嬰兒很忙」，不願對外回應。檢方表示，已查扣相關監視器畫面，但依照流程，確切死因須到農曆年後才會出爐。

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關鍵字：發紫,猝死,托嬰中心,監視器

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