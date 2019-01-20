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新防癌險上市半個月增2成　受名人癌逝＋定義標準化效應影響

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▲▼2019年1月1日起施行的新防癌險的保障定義範圍 。（圖／記者李蕙璇攝）

▲2019年1月1日起實施的新防癌險保障定義標準化範圍 。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

新防癌險的保障範圍統一定義標準於今年元旦起全面適用，希望藉此杜絕理賠爭議發生，故各家人壽公司一律上架新保單商品，也因此讓民眾更易理解理賠條件等，再加上近日名人癌逝消息報導，業務通路保守估計投保率約提高2成。

而去年底以前的舊防癌險保單商品，各家人壽公司皆全部停售。儘管有的保險公司說新保單商品的保費會略為調升，但保險局因此公告說新防癌險的保單保費沒有因實施標準化定義而變貴，提醒民眾多加留意。

記者近日訪查多家保險經記人公司、保險代理人公司等業務通路，據悉過往因為各家人壽公司各有其癌症理賠定義範圍，較難以讓民眾理解及比較各家保單的差異性，尤其是多次發生民眾買了2家不同保險公司舊防癌險保單，患癌後卻A家理賠B家拒賠，衍生爭議時更是造成許多負面印象。

目前因為定義標準化，業務員向民眾說解較易懂，加上日前多位名人患癌過世消息曝光，這半個多月來不僅民眾詢問度高，投保率保守估計增加約2成。

▲106年癌症十大死因。（圖／衛福部提供）

新防癌險的保單有的分一年期的定期險，比較特別的屬於非保證續保的保單商品，民眾可視預算及各階段需求而加以選擇適合自己的保單。

以東森保代通路所銷售的「百萬防癌」專案舉例來說，是與美商安達產物保險合作，主要保障內容為初次罹患癌症健康保險100 萬元、癌症身故健康保險 200萬元、癌症外科手術健康保險10萬元、日額型住院醫療健康保險2,000元等。

而在因意外與疾病所需的醫療理賠部分，還有一般住院日額保險金（最高365天）、加護病房住院日額保險金（最高30天）、居家療養日額保險金（以實際住院日數為依據，最高365天）、急診保險金-意外或疾病急診留院觀察6小時以上（實支實付型）、門診手術保險金等。癌症外科手術保險金給付部分，每一保險年度最高可給付達10 次。

東森保代提醒民眾，通常這類防癌保單商品的意外傷害住院無等待期，但是在疾病方面有等待期30天、癌症等待期90 天。而同一意外傷害或疾病與其引起的併發症必需住院2次以上時，其前後需間隔 14天以上，否則視為同一次住院辦理。外科手術也多不包含化療及放射線治療。

延伸閱讀

►新防癌險元旦全面上市　保費確定變貴

►停售保單／三商壽舊防癌險新生兒投保第一　理賠案最多肺癌

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關鍵字：新防癌險,名人,癌逝,定義,標準化,舊防癌險,東森保代,安達產險

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