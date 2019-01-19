7個連續假期旅遊旺　上網買保險先比誰優惠有抽獎

▲網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

春節連假將屆，特別經營滑世代的人壽公司每月推出買保險送回饋金的抽獎活動，爭取網投族的青睞與提高回客率。

2019年月曆共有7個連續假期，喜歡旅遊的民眾可能都已經開始規劃旅程，而保險公司也注意到國人赴日本、大陸等地旅遊風氣熾，連帶的也為網路投保旅平險帶來許多商機。

以遠雄的行銷層面來說，還針對旅客的需求持續提供出國最需要的機場接送、WIFI機租借等優惠，獲得熱烈迴響。

保戶李小姐就曾使用機場接送共乘優惠服務，她當時和朋友一起出國搭紅眼深夜班機，兩人住的地方相距甚遠，搭計程車一趟車資千元起跳，坐客運時間又難掌握，也過了機場捷運末班車，使用了這項優惠服務可以省些交通費外，還有旅平險提供的意外、醫療及海外急難救助等保障。

目前遠雄人壽網路投保來說，即祭出「樂園東西軍」活動，上網投保旅平險立即享有「CallCar機場接駁APP」、「享租出國上網」及「陽明山菁山遊憩區」優惠3選1；投保滿999元，就有機會抽到國外主題樂園年票，即使樂園PK沒押中，還有一次幸運機會獲得「高雄鈴鹿賽道樂園雙人一日暢遊票」。

台灣人壽網路投保專區則是推出「月月抽」，從1月起即日起到3月底，只要是上網買任一險種，並使用台新銀行信用卡刷保險費滿500元，每月就會抽出10名幸運保戶贈送全聯的500元禮券。