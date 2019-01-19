前1秒阻詐有功頒獎下1秒遭搶　三分局實施防搶演練逼真

▲台南市警三分局1月19日在玉山銀行安南分行舉行防搶演練，歹徒對空鳴槍恫嚇行員交出金錢，得逞後隨即駕車逃逸，警方接獲行通報進行攔截圍捕，將歹徒制服逮捕，過程逼真。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局1月19日至玉山銀行安南分行頒發阻詐有功人員感謝狀，分別是襄理陳妙華及行員江侑珊，共同阻詐16萬元，沒想到銀行在獲頒感謝狀後不久，竟有歹徒行搶，歹徒對空鳴槍恫嚇行員交出金錢，得逞後隨即駕車逃逸，警方接獲行通報進行攔截圍捕，將歹徒制服逮捕，原來是防搶演練，過程逼真。

銀行行員在歹徒行搶過程中，冷靜以對，伺機按下警報器，並記下歹徒特徵及逃逸方向通報第三分局；第三分局獲報立刻調派線上巡邏警網，啟動快打部隊攔截圍捕歹徒，共同將歹徒制伏逮捕歸案。

沒想到這一切只是「演練」，因為年關將近，各金融機構等財務資金匯聚易成歹徒行搶目標，第三分局為因應春節期間治安變化，與轄內玉山銀行安南分行合作，實施防搶演練暨攔截圍捕工作，以強化突發狀況應變能力。

▲員警訪問現場小朋友，有無記住歹徒特徵的照片，小朋友可以清楚描述。

因為演練過於逼真，銀行旁美語補習班小朋友衝出來圍觀，緊張的跟老師表示：「有壞人搶劫！」，經過現場員警解釋，才知道是為了強化治安突發狀況應變能力所做的演練工作，警方也趁機教育孩童，遇到壞人第一時間一定要保持冷靜，並且記住各種特徵，才可以幫助警察逮到壞人。

市警三分局表示，此次演練除實地考驗同仁之圍捕能力，並提升金融機構業者自我安全防衛能力，以發揮警民合作，打擊犯罪功能；另外在此呼籲，由於年關將近市場現金大量流動、金融交易熱絡，易遭歹徒覬覦，伺機行搶（竊），民眾前往金融機構提領款或自行領錢，要小心防搶，現金出入應盡量用轉帳方式，或可向本分局申請護鈔、代保管現金，以免引起宵小覬覦，造成財務上的損失，讓民眾能平安歡度年節。