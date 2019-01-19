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金融機構防搶演練逼真　安平警快速逮捕搶嫌

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▲台南市警四分局結合安平區永華路「日盛銀行安平分行」，實施金融機構「防搶演練」，　警方據報發布線上攔截圍捕，迅速截獲逮捕搶匪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局結合安平區永華路「日盛銀行安平分行」，實施金融機構「防搶演練」，警方據報發布線上攔截圍捕，迅速截獲逮捕搶匪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局為確保春節假期，有效遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，結合安平區永華路「日盛銀行安平分行」，實施金融機構「防搶演練」，2名員警假扮持槍歹徒穿黃色雨衣闖入，擊傷保全人員大腿，喝令行員交付現金， 馽方接收銀行觸按警鈴通報後，發布線上攔截圍捕，迅速截獲逮捕搶匪。

▲台南市警四分局結合安平區永華路「日盛銀行安平分行」，實施金融機構「防搶演練」，　警方據報發布線上攔截圍捕，迅速截獲逮捕搶匪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局指出，演習情境為警方於年節前規劃金融機構防搶措施，部署便衣警察人員於銀行營業時段隱匿在各銀行人群中，便衣警察見2名歹徒行搶時，欲伺機逮捕搶匪，見持槍歹徒專心探視門外動態忽略身後狀況時，認機不可失，奮勇撲向持槍歹徒，行員分別協助緝捕持槍搶嫌，並持椅子圍捕持刀歹徒，仍不慎讓歹徒自側門逃逸，行員緊追不捨沿路吹哨、呼喊「強盜」，追捕歹徒，適線上巡邏警力已接獲分局勤指中心通報，迅速到場支援，育平派出所及偵查隊警力衝入大廳協助埋伏警察逮捕嫌犯，華平派出所及偵查隊支援警力於趕往現場途中，見街道上有人穿著雨衣急奔，後有行員吹哨緊追，立即加足油門追緝搶嫌，順利將該名搶嫌逮捕，贓款全數取回。

四分局長蔡進閱表示，本著未雨綢繆之精神，此次舉辦金融機構防搶演練，希望藉此提升金融機構業者及保全人員的敏銳度及自我安全防衛能力，並提高執勤員警之警覺性與機動性，發揮勤務指揮管制效能，即時追緝攔截圍捕嫌犯，迅速破案以確保各金融機構及市民生命、財產安全，過程緊湊逼真，演練圓滿結束。

四分局亦呼籲民眾：外出儘量避免攜帶大量現金及貴重金飾，存領大量款項宜有2人以上同行，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔，由員警陪同護送至指定處所，降低被害風險，假若不幸遭遇搶奪等刑案，首應保護自身生命安全並保持冷靜，立即記下歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具（含車牌），俾利警方能於最短時間內，循線追緝犯嫌，達到警民合作，共同打擊犯罪之效果！

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關鍵字：金融機構,防搶演練,安平警,搶嫌

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