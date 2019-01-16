金融機構防搶演練　保障民眾春節假日提款安全

▲年關將屆，民眾提、存款機會頻繁，為預防金融機構遭受歹徒搶劫或持槍強盜財物等傷人案件發生，台南市警善化分局舉行防搶演練。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

年關將屆，民眾提、存款機會頻繁，為預防金融機構遭受歹徒搶劫或持槍強盜財物等傷人案件發生，台南市警善化分局，特結合善化區農會聯合舉行防搶演練，以增強員警快速反應及金融機構員工對各種狀況處置能力。

本次演練假想善化區農會前有歹徒欲進入行搶，適行員機警發現歹徒行蹤可疑，即先行電話通知轄區分局，立即調派警網前往盤查，之後歹徒進入行搶，行員除拖延時間及按下連線警鈴通報善化分局，善化分局接獲報案後，立即啟動快打及攔截圍捕機制，成功逮捕歹徒。

善化分局指出，本次「金融機構防搶演練」在1月16日進行無預警測試演練，並作成果演練相互觀摩學習，充分展現「快速打擊犯罪警網組合」具有快速、機動、專業、訓練有素之特性，展現「維護治安、打擊犯罪的決心」。

善化警分局長許芳毅表示，為了讓民眾生活安定，不會因春節假期而跟著停擺，這場演練同時測試警方之緝逃能力，現場民眾對於警方能在如此快速的時間將搶嫌緝捕到案，均深表肯定。警方並將持續規劃有效率之勤務作為，以防制任何治安事故發生，不讓不肖之徒有可趁之機。