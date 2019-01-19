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學測改制沒落點分析　「不應被分數左右」招聯會教你這樣選填志願

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▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學,冷氣,空調。（圖／記者李毓康攝）

▲108年學測即將在25日、26日登場。（圖／記者李毓康攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

大學個人申請著重適性發展，不過，有部分的學生一收到學測成績單，是先看坊間的「落點分析」後，再來評估個人申請的6個志願要怎麼填，怎麼看待「落點」這檔事，有兩個例子可參考。

某中字輩大學土木系個人申請第一階段的篩選門檻，在104、105學年時，總級分要達到65、64級分，106年突然掉了4、5級分，59級分就能通過，107年又跳回到63級分。

同樣也是某中字輩大學的光電系，分數震盪更大，103、104學年都是67級分，105年突然掉到54級分，106年又回到64級分。

這兩個例子來回相差10級分以上，絕非落點分析所能預測，一階篩選門檻與落點分析之間也存在微妙的關係。

▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲招聯會認為，選填志願不應被分數左右，以個人志趣為主，了解校系重視什麼，致力滿足校系要求的選才條件才更為重要。（圖／記者李毓康攝）


只有校系排序影響分數，沒有分數決定校系排序

校系的排序有既定的印象與想法，短時間起伏不大，這兩個實例，用前一年驟降的分數來評估，抱持今年或許有機會「撿到好康」，填同一個志願的人數暴增，反倒拉高了分數，倒置落點分析的分數失準….人數容易影響分數，分數又容易左右落點。

108學年度大學個人申請使用學測成績最多4科上路第一年，沒有總級分，新的篩選設計沒有過去經驗值可以參考，雖然大考中心首度提供「學測各組合成績人數累積表」，作為申請校系的參考依據，難免還是有擔心的聲音。

「落點分析」提供學生找到的是分數對應到哪個校系、從自己的分數「找到」位置，譬如對電機系有興趣的學生，原本要填A校電機、B校電機、C校電機….落點分析評估分數可能上不了A校電機，B校電機沒問題，但想想分數「夠」上得了A校，於是興趣先擺一邊，改填了沒有興趣的A校化工系，這就是受「落點」影響，把分數利用極大化的結果。

不過，這不是招聯會推動考招新制的理念，因為108新課綱設計最大的改變是特別強調的高中等多元選修，而考招新制的推動則是要藉著考試改變，讓108新的課綱得以真正落實，透過多元的指標幫學生尋找到「適合」、「真正想念」的學系就讀，各大學當然不鼓勵將分數極大化利用，成為決定校系的做法。

問題本身不是問題，解決問題的方法才是問題，面臨少子化，生源減少、篩選成績的變化可能更大，重點還是要看學生的亮點在哪裡?不應完全被分數左右，以個人志趣為主，了解校系重視什麼，致力滿足校系要求的選才條件才更為重要。

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關鍵字：學測,改制,落點分析,招聯會,志願,5選4

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