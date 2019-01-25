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學測英文／作文「台灣最讓你驕傲的事」　大考中心：題材親切

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測登場今天首日登場，第一科考英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

今（25日）是大學學測首日，第一科考英文，缺考率1.60%，取材貼近多為有趣的知識、故事，如愚人節由來、天使魚的知識、餘音繞樑的現象及原因等入題，中譯英及作文題目也都以在地現象為背景，發揮空間大、面向多元。

大學入學考試中心主辦的108學年度學科能力測驗，1月25日、26日登場，今天上午第一科考英文，約10萬5941千人考生選考，缺考率1.54%，人數約2130人。

▲▼學測英文,大考中心,英文科教師團隊,試題。（圖／記者許展溢攝）

▲大考中心表示，整卷試題只要文法概念清楚，並細心作答要拿高分不難。（圖／記者許展溢攝）

中譯英取材高鐵議題，分兩部分，一是自2007年營運以來，高鐵已成為台灣最便利、最快速的交通工具之一，二是對於強調直場效率的人而言，高鐵當然是商務旅行的首選。作文題目則是，身為台灣的一份子，台灣最讓你感到驕傲的是什麼？請以此為題，寫一篇英文作文，談台灣最讓你引以為傲的2個面向或事物，並說明它們為何讓你引以為榮，第二段則說明你認為，可以用什麼方式來介紹或行銷這些台灣特色。

▲▼學測英文,大考中心,英文科教師團隊,試題。（圖／記者許展溢攝）

▲▼教師團隊表示，今年試題面向多元，其中北美圖騰屬於友善考題。（圖／記者許展溢攝）

▲▼學測英文,大考中心,英文科教師團隊,試題。（圖／記者許展溢攝）

大考中心表示，這次題目推陳出新，從生活中出發，以整卷試題難易度來看，詞彙普遍簡單，部分選項較具誘答性（如13、15題），其餘只要具有基本詞彙量都可作答。綜合測驗片語稍難，其餘都是常見基本文法題。文意選填文章淺顯易懂，字彙簡單，作答線清楚。閱讀測驗部分，文章有趣簡單，篇幅適中，文意連貫性佳。

▲▼學測英文,大考中心,英文科教師團隊,試題。（圖／記者許展溢攝）

▲英文科教師團隊認為，英文科決勝關鍵是作文。（圖／記者許展溢攝）

台北市高中英文科教師團隊認為，整體文章題材多元，單字難易度適中，閱讀測驗平易近人，只須注意細節，就可順利找到答案，非選部分結合時事與在地文化，鼓勵學生多注意周遭生活事物並進行多元思考，跟去年試題相比較簡單，不過手寫題要怎麼發揮拿高分，才是決勝關鍵。大考中心強調，這次題型都是常見題型，十分親切，只要多練習就能駕輕就熟，沒有特別刁鑽的題目，同樣作文發揮空間雖然大，但要寫出新意難度較高。

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關鍵字：學測,英文,大考中心

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