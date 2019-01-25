13.8萬學測考生出動「走廊猛K祕笈」　學生5科全考：多保障

▲108年學測今天登場，全台13.8萬考生應試。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲、胡順惠／台北報導

108年學測今天登場，全台13.8萬考生應試，《ETtoday新聞雲》記者上午8時30分直擊師大附中考場，現場高中生都各自拿出考前祕笈專心準備。面對今年申請入學首度「五選四」，萬芳高中劉同學受訪時說，自己雖然是第二類組，但是還是怕自然科目考得不理想，因此仍舊5科都報考，「多考有保障」。

為了幫考生加油，師大附中考場一早就有許多學生會、家長出動，像是台北市文山區的東山中學，一大早就幫考生準備金榜題名餅乾、校車加油小旗，希望學生都能穩穩發揮平時實力。其中，一名考生家長戴爸爸表示，今天整天都會陪著女兒，但是沒有特別準備什麼，希望孩子平常心就好。

▲東山高中製作加油旗幫考生加油。（圖／翻攝自東山中學臉書粉專）

雖然今年首度推出申請入學「五選四」，但大部分的學生還是5科都報考。一名高同學表示，自己雖然是第二類組學生，但擔心自己自然科考不好，還能有社會科成績可以用，考前則針對英語特別準備，因為「英文是一生受用阿！」被問到會不會緊張，他坦然回應，就是平常心看待，希望發揮實力就好。

另外，選擇考4科的林同學則是說，自己是第二類組，除了社會科目其他都報考了，對於英文、國文比較有信心，希望可以用這兩科的成績拿高分。

▲大學招聯會推動申請入學首度「五選四」，但發現多數學生仍5科都選。（圖／記者林敬旻攝）

師大附中校長王淑麗提到，今天全校老師以及家長會都出動，就是希望可以提供學生最好的服務。她坦言自己也是與學生一樣有點緊張，但是還是希望學生可以用平常心來看待考試，並且發揮該有的實力，全力以赴。