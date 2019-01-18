去年說想讀書！54歲笑年嬷拚過「高中第一學期」　滿足笑：為了自己

▲笑年嬷自拍制服照。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園54歲陳素玲綽號「笑年嬤」，去年因帶著已逝丈夫的人形立牌環島，而廣受關注與鼓勵，由於只有國中畢業，她曾在受訪時表示，未來想繼續讀書、學習，結果笑年嬤不是說說而已，她真的到治平高中就學，並努力拚過第一個學期了！

「我終於考試考完，把107年第一學期高中努力撐過去了。」陳素玲深夜開心發文，與老公結髮30多年的她，前年7月9日發現先生罹患胃癌，於是夫妻倆龍潭、台北兩邊跑，積極面對病魔，原本他們還計畫到小琉球玩，沒想到後來丈夫化療失敗，離開人世。

▲笑年嬷帶著老公立牌環島。（圖／張君萍提供）

陳素玲處理完後事，毅然決然放下送貨工作，並和女兒扛著老公的人形立牌展開環島。當時，她陸續在臉書分享這趟意義非凡的旅程，除了感動無數網友，還得到如雪片般的鼓勵，更有熱心人幫她找小琉球的民宿。

笑年嬷過去和老公一起從事送貨工作，每天開著貨車到處跑，儘管酬勞比一般上班族多，但日子也相對辛苦。她在去年受訪時曾說，因為只有國中畢業，和一張堆高機駕照，所以未來想繼續讀書，這樣一來，轉行的機會也比較高，沒想到她真的努力去實踐。

在經過3天期末考，陳素玲終於完成第一學期的高中課業，陳素玲自拍青春制服照，也不忘自我勉勵說，「讀書是為了充實自己，為了文憑，為了學習，現在屁小孩準備放寒假了。」

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▼先生離世後，陳素玲惦記著那句「你快樂就好」，於是踏上環島之旅。（圖／張君萍提供）